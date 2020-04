La pandemia y sus secuelas a escala planetaria

Pocos científicos podían dimensionar los impactos y alcances de una nueva pandemia hasta finales del 2019.

Lo que alguna novela de ciencia ficción mostraba como premonición propia del género se volvió cierto. La realidad fue más fuerte que la ficción.



A dos meses del primer caso conocido, y pese a las advertencias de un médico chino sobre los riesgos, hoy ha llegado a una mayoría del orbe.}



China, desde donde se expandió, y más concretamente Wuhan, hoy presentan cifras alentadoras.



No se sabe, empero, si habrá rebrote o si los contagiados y declarados fuera de peligro quedaron inmunes.



Grandes países con ingentes recursos no han podido blindarse. Conglomerados extensos del primer mundo, especialmente europeos, están entre los principales afectados.



Hasta el viernes, Italia seguía a la cabeza. Ni el fuerte presupuesto en Salud Pública pudo contener el coronavirus. Hay más de 14 000 contagiados. España tiene casi 11 000 personas con el virus y extiende el plazo de sus fuertes restricciones.



Estados Unidos tiene 68 000 personas con covid-19 y Donald Trump hace pronósticos preocupantes.



Francia informa sobre 6 500 contagios, Reino Unido de 3 600 y China, de 3 200. Lo que será un misterio es la proporción del subregistro.



Llama la atención: Suecia no ha aplicado restricciones, a diferencia de otros países nórdicos, y Suiza, país organizado, tiene altos contagios.



En América Latina, el gigantesco Brasil sigue a la cabeza. La foto de los numerosos fosos cavados que se hizo viral muestra la magnitud.



En Argentina se desbordaron los controles para el pago a los jubilados, y esto no es buena noticia. Pero irán liberando una movilización parcial.



Perú restringe la circulación de la gente por género, algo sui géneris.



En varios países, como en el nuestro, se agudizan las medidas. Los autos podrían salir solo un día por semana y entre lunes y viernes.



Ecuador tenía hasta ayer 3 465 casos positivos y 4 454 sospechosos. Hay 172 decesos por covid y 146 por insuficiencia respiratoria. Un problema para enfrentar colectivamente.