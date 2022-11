Cuenca requiere obras para su futuro como un homenaje

Cuenca conmemora hoy sus 202 años de independencia y lo hace en medio de una tensión nacional debido a las muertes de policías y atentados registrados en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. A diferencia de otras ocasiones, no es una fecha para celebrar, pero sí para homenajear a la capital azuaya.

Yla forma de hacerlo es impulsando su desarrollo mediante proyectos y obras visionarias que sean pensadas para su futuro y no para los próximos comicios seccionales de febrero.

No hay que descuidar el mantenimiento de sus calles y avenidas, parques o ciclovías… Es importante, pero no relevante para una ciudad que padece de un déficit de suelo industrial no resuelto por las administraciones seccionales y que obliga a las fábricas a migrar a la Costa. Tampoco hay cambios para su pista aérea de 1 900 metros, que está entre las más cortas del Ecuador y que no permite una conexión internacional.

No cuenta con una vialidad interprovincial digna para que su cerámica, neumáticos, cocinas, refrigeradores, muebles, alimentos, textiles u otros productos lleguen a tiempo a los mercados nacionales y a los puertos para su exportación.

Se debe recordar que los bienes fabricados en esta ciudad llegan a más de 40 mercados internacionales y que el 95% de la producción se comercializa fuera de Azuay. Esos problemas no han sido resueltos y se seguirán heredando.

Este 3 de noviembre es diferente porque el ánimo de las personas no es el mismo. Un grupo de cuencanos -mediante las redes sociales- se pronunció en contra de la realización de la parada militar, que estaba prevista para la mañana de ayer. Su pedido fue que los uniformados prioricen la seguridad de la ciudad y del país y no que estén en un desfile. El acto fue cancelado. La visita del vicepresidente, Alfredo Borrero, también fue suspendida para estar en Guayaquil.

Además, la Cámara de Turismo de Azuay solicitó que las entidades encargadas de controlar la seguridad efectúen operativos en las carreteras de ingreso a la provincia con la intención brindar seguridad a los visitantes en el feriado.