Autopista Quito-Guayaquil, un objetivo lejano

Las limitaciones financieras del Estado generadas por la alta factura de la tan promocionada obra pública del gobierno de Rafael Correa afectan proyectos cruciales como la adecuación de la vía Alóag-Santo Domingo.

La noticia más reciente es la dramática reducción del presupuesto (de USD 168 a 50 millones), que limitará la segunda fase de ampliación. Aunque la Prefectura de Pichincha seguirá con las obras de ampliación a cuatro carriles hasta el límite provincial, cuatro túneles no se construirán.



Hay que agregar que un litigio legal en la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas impide que se ejecute el ensanchamiento de la vía desde La Unión del Toachi hasta Santo Domingo (28 kilómetros) y, por ende, se desconozca cuándo estas obras pudieran estar concluidas.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas continúa, por su parte, realizando los trabajos del nuevo anillo vial de Santo Domingo, para superar las limitaciones de las actuales vías perimetrales. Se prevé que estos trabajos concluyan en 11 meses.



A este panorama incierto se suman los retrasos en la licitación para ampliar la Santo Domingo-Buena Fe y Buena Fe-Jujan, con los cuales se pretendía lograr un tráfico fluido entre las dos principales ciudades.

Aunque el proceso se anunció a inicios de este Gobierno, la fecha para la firma de los dos contratos está para la primera semana de octubre. Las obras tomarán tres años.



Es paradójico que en pleno 2019 no haya claridad sobre cuándo pudiera completarse una vía tan necesaria para el transporte de pasajeros, y sobre todo de la mercadería que llega a la zona costera. Pronto empezará a funcionar el puerto de Posorja, que recibirá contenedores más grandes.



Pero es más paradójico que un gobierno que contó con los recursos suficientes para hacerlo, y que habló de una visión estratégica del país productivo, no tomara en cuenta la importancia de esta arteria y dilapidara el dinero en obras mal hechas.



La autopista entre Quito y Guayaquil podía y debía haberse construido oportunamente. Hoy sigue siendo un objetivo lejano.