La Cueva de Aladino

Se escucha, cada vez con más insistencia, el planteamiento que el gobierno eche mano de las reservas internacionales para incrementar servicios de salud, educación, seguridad. Qué hacemos teniendo tanto dinero afuera, habiendo necesidades insatisfechas.

¿Suena sensato, verdad? Pero no lo es. Parte de un craso error: que el gobierno tiene afuera una fortuna -las reservas son USD7.826 millones- sin hacer nada. O si no es el gobierno, entonces el Banco Central. No es así.

Lo que el Banco Central tiene en sus bóvedas o en el exterior son billetes y papeles fiduciarios extranjeros de corto plazo por USD5.820 millones, más USD2 mil millones en oro. Pero ese dinero son depósitos del gobierno central y entidades conexas por USD1.113 millones, de los gobiernos locales USD1.865 millones y de los bancos y cooperativas por USD4.624 millones, total USD7.600 millones. En suma, toda la reserva en dólares y oro la constituyen el dinero depositado por el gobierno central, los gobiernos locales y la banca.

Si el gobierno se toma el dinero del gobierno central o de los gobiernos locales para gastos no presupuestados, no tendrá para pagar los sueldos de la burocracia. Si se toma la plata depositada por los bancos, los deja sin liquidez para atendernos cuando queramos retirar nuestros depósitos, porque ese dinero pertenece a todos nosotros cuentacorrentistas y ahorristas de los bancos. En suma, La plata en el Central tiene dueño: no es de libre disponibilidad.

Peor aún, el Central tiene otras obligaciones a las que no puede atender, ya que Rafael Correa le retiró alrededor de USD7 mil millones que ahora el gobierno tiene que devolver. El Observatorio de la Política Fiscal estima que al cierre de 2022 el Banco Central tiene un faltante de USD5.778 millones.

En suma, no es que hay USD9 mil millones parqueados en una cuenta y que se pueden gastar, sino que hay un hueco de unos USD6 mil millones que el gobierno se ha comprometido a pagar de manera gradual. El Central no es la cueva de Aladino.