Cuaresma Política

Entre el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo existe un periodo, no solo para la iglesia católica, sino que en este año 2023, que también será extraordinario para el escenario político nacional. Se trata de las consecuencias que se presentan como un trípode luego de los resultado políticos electorales de Febrero 5 : a.- el triunfo electoral de la fuerza más repudiada y acusada del país: el correísmo, b.- la derrota histórica y regional del PSC o nebotismo y la aplastante debacle electoral del gobierno sea por su ausencia en los resultados regionales o por la perdida absoluta en la consulta popular. Debe añadirse que los resultados obtenidos no varían del esquema inicial de este gobierno, que ganó en una segunda vuelta, pero sin ninguna fuerza consistente en la asamblea y que¸ tampoco ha logrado una concertación firme con las dos fuerzas de la función legislativa. Debe sumarse que a estas circunstancias el régimen ha añadido a su gestión ese procedimiento con el que amenazaba o castigaba a los niños mal educados: la muerte cruzada; Que de usarla en los actuales momentos significaría un gobierno tranquilo por algunos meses y en las próximas elecciones un triunfo del corresimo en toda línea. La situación es extrema pues si no se utiliza el recurso, el gobierno quedará envuelto de la telaraña de un juicio político. La emergencia requiere una cirugía urgente.

Estas circunstancias por el nivel de complejidades que cada una tiene por separado permite fortalecer la hipótesis de que la muerte cruzada puede ser el camino que menos inestabilidad proporcione al caos político al que conducen al Ecuador. El principal beneficiario seria el presidente de la República que dispondría de algunos meses de gobierno muy libre, sujeto solo al visto bueno de la Corte Constitucional. El correísmo pudiera mejorar su ubicación porque en corto tiempo tendría opciones legislativas y presidenciales.