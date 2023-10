Los cordones de la corrupción…

La corrupción se alimenta, inspira y refuerza en el mismo sistema, toda vez que, los enredados sistemaslegales y sociales, constituyen la mejor fuente dealimentación, contaminación y regeneración de ésta, motivo por el cual la impunidad campea en base a una justicia, en muchos casos, vendida al mejor postor, tanto así que, algunos encargados de la justicia se han convertido en operadores asalariados de los delincuentes, así como en traficantes de boletas de excarcelación.

Infortunadamente, el mismo sistema se ha vuelto uncentro de producción de bacterias, que viven, crecen y se nutren de la corrupción, conviviendo y solapándose con total normalidad e impunidad,cómodamente enredados y ferozmente reproduciéndose en el tejido del cuerpo social.

En algunos casos, desde las altas esferas políticas e institucionales, e incluso e infortunadamente en parte de altos estratos socio económicos, se ha enraizado la corrupción, cuyos cordonesprincipalmente de orden legal, están enfocados en enredar, dificultar u obstaculizar la sanción y el cumplimiento de la pena. Si no, preguntémonos ¿cómo es posible que, sentenciados por corrupción, hoy se paseen libres antes de haber cumplido su pena, habiendo obtenido algunos de ellos la libertadmediante discutibles procedimientos judiciales, y sinhaber devuelto los montos dispuestos en sentencia?

El Ecuador es un país pobre en gran medida, por el errado paradigma en el sentido de que, los bienes del Estado no tienen dueño, y por ende no importa su uso, mal uso y abuso; así como por el constante desangre por corrupción que ha venido sufriendo desde muchos años atrás, en función de la lamentable mentalidad que el poder es para servirse y enriquecerse, y no debido a su correcta interpretación y sana naturaleza, ya que ejercer el poder es un acto de honor, de entrega y servicio.

La democracia de papel que vivimos, sumada a la constitución del 2008 tejida con los hilos del socialismo del siglo XXI, difícilmente permitirá combatir la corrupción. Si no recordemos el papel de la reciente asamblea que fue disuelta a raíz de la “muerte cruzada”. Muy probablemente la nueva asamblea, influenciada fuertemente por el correismo, seguirá con la misma fórmula, “apoyar” a cambio de la absolución judicial de su líder, caso contrario bloquear y obstaculizar.

Todo indica que la “actual democracia”, se habría vuelto cómplice activa de la corrupción, consecuentemente la solución no estaría en la misma…