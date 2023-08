La construcción del futuro digital (1)

No podemos dejar de resaltar la importancia del talento como elemento clave para el desarrollo de una ventaja competitiva en todos los ámbitos del quehacer humano. Existe una gran brecha entre la demanda de personas con la capacidad y habilidades necesarias para capturar el valor de las tendencias tecnológicas. El talento disponible no solo en nuestro país pero en el mundo entero, según los estudios de McKinsey no cubren ni el 50% de la demanda de profesionales calificados con las habilidades necesarias que se requieren contratar y además retener. El avance de las tecnologías acelera esta transformación de la fuerza laboral. Se espera que la próxima década cerca del 25% de esta fuerza laboral podrá perder espacio frente a la automatización lo que nuevamente generará cambios significativos en las habilidades necesarias para tener éxito. Las empresas y sus colaboradores deben continuamente continuar analizando cómo se puede ajustar los roles y mejora de habilidades de las personas para cumplir con las nuevas exigencias profesionales.



Basados en las tecnologías existentes, como la IA aplicada y la industrialización del aprendizaje automático, la IA generativa tiene un alto potencial y aplica aplicabilidad a la mayoría de las actividades productivas. Este tema como lo escribi recientemente cambian las reglas de juego de la IA ahí llevar la tecnología de asistencia a un nuevo nivel, reduciendo el tiempo de desarrollo de aplicaciones y además brindan excelentes capacidades a usuarios no técnicos que permite efectivizar la productividad, potenciar el valor económico y el de usos específicos y otros más difusos como incluso preparar borradores de correo electrónico. La IA generativa puede desbloquear el potencial de desarrollo de los tecnologías subyacentes y la industrialización del aprendizaje automático qué pueden aportar a múltiples actividades; desde la industria hasta la comunicación y el entretenimiento.



En este último año de arquitectura Trust (confianza) y la identidad digital fueron las que más crecieron en medida que la seguridad, la privacidad y la residencia toman mayor conciencia crítica en todas las industrias complementados por la IA aplicada, la conectividad avanzada, la computación en la nube y la computación perimetral.

En medida que algunas tecnologías se vuelven más rentables y escalan con más inversión se aceleran sus avances encontrándose y desarrollándose aplicaciones de múltiples actividades lo qué deja pocas dudas de qué la adopción generalizada irá aumentando.

A esto también acompañen la computación medicinal y la de bien ingeniería que han mostrado avances continuos en la innovación y sus aplicaciones se emplean constantemente previéndose que alcancen crecimiento de dos dígitos en el siguiente lustro, complementados por la evolución de la computación cuántica que continúa evolucionando y muestra un parto inicial significativo para su uso en la industria automotriz, química, servicios financieros, ciencias de la vida, tecnologías especiales, estudios climáticos que requieren mucha modelación entre otros.