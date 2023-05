Conaie ni derechas ni izquierdas

Cuando fundamos CONAIE en 1986, se estableció posición autónoma frente a partidos políticos. La derecha utiliza creencias religiosas para dominar. Las izquierdas: URSS, China, etc. concentraron el poder en caudillos: millones de muertos. En Cuba hubo campos de concentración para homosexuales, etc. Escogimos tercera vía más allá de dualidad populista.

La alternativa es un Plan de Estado sustentable consensuado entre diferentes sectores de la sociedad para que ejecute quienquiera que sea Gobierno. El Congreso fundante de la CONAIE definió prioridades: plurinacionalidad, territorios ancestrales, educación bilingüe propia, derechos humanos, interculturalidad, etc. No teníamos asesores. Teníamos pensamiento propio. Las ideologías de derechas e izquierdas son importadas, y promovidas por transnacionales.

Esta política autonómica se mantuvo durante las tres primeras directivas. La primera (1986-1988) fue presidida por Miguel Tankamash; Jacinto Guamán, vicepresidente; Domingo Ankuash, dirigente de Tierras; Blanca Chancoso, dirigente de organización; Luis Montaluisa, dirigente de Educación, Ciencia y Cultura, etc. En 1988, en la segunda vuelta electoral, los dos partidos finalistas pidieron pronunciarnos. Me encargaron comunicarles que CONAIE no apoyaba a ninguno.

Pese a eso, gestionamos creación de Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB. Nuestra fuerza: unidad y ciencia. La UNESCO había publicado en 1988 el libro “Comunidad, Escuela y Currículo” con nombre de CONAIE para formar educadores de varios países. Izquierdosos exigían derogatoria de creación de DINEIB. Las comunidades defendieron con movilizaciones durante 1989. Esto generó el levantamiento de 1990, dirigida por Cristóbal Tapuy, presidente de la segunda directiva de CONAIE. La EIB empoderó a nacionalidades. Varios gobiernos intentaron suprimir su autonomía. El Prófugo en 2009 quitó la autonomía de la DINEIB, violando la ley 150 de 1992. La EIB era una amenaza para su poder totalitario con obras mal hechas, sobreprecios, coimas, privatización de mejores campos petroleros, puertos, telefonía celular, etc. Jóvenes volver a filosofía original. La CONAIE no necesita mendigar ideologías.