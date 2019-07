Gran Bretaña y las ideologías

Una persona que se declare actualmente como un liberal, ¿es de derecha o de izquierda?

A pesar de mi francofilia, debo aceptar que hay desarrollos conceptuales que no se pueden entender sin la perspectiva inglesa. La evolución de las ideologías políticas es justo una de estas.



Para hacer mi punto me sirvo de la distinción entre derecha e izquierda de Le Dantec. Izquierda es la tendencia que busca la modificación del statu quo, derecha es la tendencia que busca preservar el statu quo. Similar al criterio de Rodrigo Borja, que señala que izquierda es la búsqueda del cambio social, mientras que derecha es la oposición a toda modificación de la organización imperante.



Los primeros partidos políticos nacieron en Inglaterra. Los Whigs –de izquierda– luchaban por un sistema que diera libertad económica a los individuos (y que consiguieron el establecimiento de la monarquía constitucional). Los Tories –de derecha– eran los conservadores que buscaban el mantenimiento de la monarquía absoluta y la preservación de los privilegios de la aristocracia. Claramente el liberalismo era de izquierda.



Pero luego todo cambió con la revolución industrial y el advenimiento de los derechos humanos de segunda generación. A diferencia de los derechos de primera generación –que tenían que ver con la búsqueda de libertad– (como libertad de expresión, libertad religiosa, etc.) los derechos de segunda generación tenían que ver con el valor de la igualdad (especialmente igualdad en el contexto de una nueva economía productiva, con las fábricas y sus chimeneas humeantes en el paisaje londinense como imagen más elocuente). Así aparecieron el derecho a la huelga, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc. Es aquí donde ocurre lo fascinante. El liberalismo se saltó de bando, si antes esa libertad atacaba a las clases favorecidas ahora la beneficiaba. Los empresarios querían emplear a menores de edad en total libertad, pagar los salarios que quisieran sin que nadie se metiera en ello. En ningún lado como en Inglaterra este cambio se reflejó en los partidos. Los conservadores –Tories– seguían personificando la derecha, la oposición a todo cambio social. Pero los liberales –los verdaderos herederos del nombre Whig– dejaron de ser de izquierdas, perdieron poder e interés, y en este momento uno los partidos más viejos del planeta es minúsculo. Al punto que ahora, el neoliberalismo es una doctrina económica abanderada por los partidos de derecha (salvo los países donde hay locos que fundan su propio partido liberal).



Justo en ese ocaso surgió otro partido en Gran Bretaña, el Laborista, defensor del trabajador y auspiciante de esos nuevos derechos de segunda generación. ¡Es tan elocuente esto! ¿No sirve maravillosamente para esclarecer el panorama ideológico?