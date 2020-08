¡Felicitaciones, maestros!

Al fin buenas noticias en medio de la obscuridad. Buenas nuevas que hablan que en Ecuador hay un importante segmento de la población que, a pesar de las malas condiciones, con sacrificio, persistencia, solidaridad y profesionalismo trabajan en función de los demás. Esto sucede en el sector educativo, y los exponentes de este comportamiento, son los docentes.

Sí, lo meritorio del ejemplo, es que a pesar de las adversas condiciones de trabajo, de la baja conectividad, de la carencia de computadoras, de la peligrosidad del virus, del maltrato del Estado, del retraso del pago de salarios, de la reducción salarial, los maestros y maestras han cumplido con su labor de manera eficiente. Así lo señalan sus alumnos a través de una encuesta realizada en los meses de junio y julio del 2020, por la iniciativa Edupasión apoyada por una firma privada y UNICEF a 62.180 niños, niñas y adolescentes (NNA) de 10 a 19 años.



En ella el 68,2% de NNA dicen que en estos meses críticos han tenido contacto diario con sus docentes. El 27% dice que solo algunos días de la semana; el 3,7 % no está en contacto con su profesor y el 1% nunca. A la pregunta de ¿Tiene o tuvo apoyo de sus profesores cuando no entendía algo de sus deberes? El 68,3% en la Costa dicen haber tenido este apoyo y el 48,4% en la Sierra; en algunas ocasiones el 20,7% en la Costa, y el 29,5% en la Sierra; y nunca el 2,2% en la Costa y el 6,9% en la Sierra.



Crece el reconocimiento a los docentes ya que su labor profesional la ha canalizado por medio de un sacrificio personal, de su escaso bolsillo, ya que el contacto con los estudiantes se hizo y se hace a través de su teléfono celular, de su computadora y de su internet. Los datos de la encuesta referida son contundentes y reveladores.

El 82,6% de NNA en la Costa, y el 79,4 % en la Sierra señalan que los medios utilizados para estudiar fueron y son el Whatsapp o Telegram; las video llamadas por internet, 63% en la Costa y el 50% en la Sierra. Se descubre el ínfimo uso de la TV, 6,4% en la Costa y del 4,3% en la Sierra, y de la radio, 2,3% en la Costa y del 2,8% en la Sierra.



Se aclaran las aguas, la población, los NNA, las familias y los docentes, valoran la educación y descubren estrategias para sostenerla y promoverla, mientras que las élites, recortan el presupuesto educativo y rebajan el sueldo a los docentes.



Definitivamente, la educación no es prioridad para el gobierno en esta coyuntura altamente crítica. Así lo dicen públicamente altos funcionarios. Así quedará escrita para la historia esta política, que corresponde a un enfoque ideológico y político sui géneris, cuando en el mundo contemporáneo derechas e izquierdas, concuerdan que educación es el principal factor estratégico de las sociedades y de los estados.



En fin... pagarán esta factura… Mientras, los docentes sin desmayar, con la comunidad deben profundizar la defensa de la educación pública.