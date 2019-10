Puntillazo a Unasur

Algunas novedades se han registrado en estos últimos días en torno a la enigmática Unión de Naciones de América del Sur, que se encuentra “en el limbo” desde que Ernesto Samper cumplió su período como último Secretario General, en enero del 2017.

En entrevista con este Diario el también ex Presidente de Colombia manifestó que “La salida de Ecuador representó nada más ni nada menos que el puntillazo final contra Unasur” y, a renglón seguido, al hacer un balance de los logros y tropiezos de dicho bloque de naciones, concluyó que “el espíritu integrador prevalecerá porque se necesita”.



“Que la primera denuncia formal del Tratado la hubiera tramitado Ecuador me parece un verdadero suicidio histórico”, enfatizó y anotó que “el seguro nuevo presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha ofrecido liderar el proceso de reconstitución de ese grupo” y que Prosur “es un club de gobiernos de derecha reunidos por el interés coyuntural de marcar distancias con Venezuela”.



Por ahora cinco de los doce países que formaron parte de Unasur no han expresado su decisión de retirarse del organismo, que funcionaba en la sede, con tecnología de punta, ubicada en la Mitad del Mundo, donada por el ex presidente Rafael Correa el 5 de diciembre del 2014, pero el actual Régimen, con el aval de la Asamblea Nacional, decidió denunciar el tratado, es decir el retiro oficial de Ecuador del Organismo, lo cual se hará efectivo seis meses después de la notificación que todavía no se efectúa; la reversión de la sede, de conformidad con la escritura del acta de donación y que, así mismo, aún no se concreta; y, el retiro del monumento de Néstor Kirchner, primer Secretario General de Unasur, que fue entregado por el Gobierno del país gaucho, cuando era Presidenta su esposa, Cristina Fernández.



Sin embargo, es preciso anotar que, por disposición de los países que aún se mantienen dentro del grupo y que concentran el 5% de la población de la zona, ya fue removida dicha estatua de la entrada principal del edificio, “para precautelar la integridad de la estatua y del patrimonio”, mejor dicho por el recelo de que, en caso contrario, sea desalojada por quienes han sacado a relucir las acusaciones de corrupción contra los esposos Kirchner y sus colaboradores.



Si bien el entonces mandatario venezolano Hugo Chávez fue el gestor de la ahora colapsada corporación regional, contó con el apoyo irrestricto de varios mandatarios pertenecientes al Socialismo Siglo XXI, entre ellos el economista Rafael Correa y, por coincidencia, casi todos ellos han sido sometidos a la justicia por acusaciones de irregularidades. Al explicar las razones de la salida de Ecuador del bloque, el presidente Lenín Moreno manifestó: “Por capricho de algunos mandatarios irresponsables, Unasur se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que nos vendieron…” .