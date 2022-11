Inquietudes Nacionales

¿Qué previsión se puede hacer del ajuste en los ingresos del Fisco con la decisión de la CC sobre la reforma tributaria?

No hay necesidad de llevar adelante ningún ajuste a la proforma del Presupuesto del año 2023 como consecuencia del dictamen de la Corte Constitucional pues, el tributo eliminado relativo a los negocios populares conocido como Rimpe tendrá efecto diferido (es decir no se aplicará) hasta fines del año 2023. La anulación de la exoneración del impuesto a la herencia y el mantenimiento de la tabla progresiva camina en la dirección contraria. Busca dotarle de recursos al fisco, pero los datos históricos demuestran ser una fuente de recaudación muy marginal. Lo que se verá, es el efecto defensivo fuerte por parte de los inversionistas para evitar su aplicación y, sin duda, se convertirá en un desestimulo a la capitalización de empresas o a la generación de nuevos emprendimientos con recursos propios. En tercer lugar, se elimina la exoneración de tributos anteriores que podría reclamar el Estado como consecuencia de la rectificación de declaraciones patrimoniales (que parará en seco estas rectificaciones) y, se reitera el mantenimiento de la obligación de realizar procesos de investigación por el delito de enriquecimiento privado no justificado. Se deja a salvo este derecho a quienes ya se acogieron al sistema.

Los artículos vinculados con la Ley de Galápagos y la Ley de Hidrocarburos, que buscaban simplificar procedimientos, aclarar conceptos, transparentar concesiones y crear nuevas formas de vinculación Público Privadas son el meollo de las observaciones de inconstitucionalidad.

En este plano los efectos afectan las perspectivas de desarrollo y control de estos dos campos de actividad económica de significativa importancia y cuidado.

Finalmente, de un tiempo a esta parte la Corte ha venido asumiendo el papel de gestor de política tributaria y manejo de recursos públicos. Eliminar el pago de impuesto a los negocios populares, que tiene un valor simbólico, conspira con la política pública de fomentar la cultura de pago de las obligaciones por parte de todos quienes realizan actividades económicas. Es decir, conspira con el concepto de generalidad tributaria y crea sectores con privilegios en el cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad.

2.- Con menos ingresos por los ajustes de la reforma, ¿cuáles son las opciones del gobierno?

Como se explicó en la pregunta anterior no existe reducción de ingresos como resultado del dictamen de la Corte Constitucional. Hay, eso sí un retroceso en la búsqueda de una ampliación de contribuyentes en función de sus capacidades de generación económica y la lucha contra la elusión y evasión. En teoría, todos aquellos que de una u otra manera tienen ingresos deberían ser contribuyentes del Estado. Obviamente, cada uno de acuerdo al tamaño de su economía. Las exoneraciones, que pueden tener justificación social o ser resultado de un apremio económico, se las debe tratar como subsidios abiertos, definidos, temporales y cuantificados. Solo así se puede saber quienes tienen trato especial, la razón del mismo y el impacto que tiene en las cuentas públicas.

3.- ¿La proforma presupuestaria se ajusta al enfoque de gasto del Gobierno?

La estructura del Presupuesto es muy rígida. Del total de gastos que llega a 26 292 millones de dólares, los gastos permanentes llegan a 20 075 millones de dólares (según la forma como lo presenta el gobierno), es decir, representan un poco más del 76% y, las transferencias a los GADs (3 357 millones de dólares) son casi el 13%. Es decir sólo queda 11% para gastos de capital que se debe hacer con endeudamiento público ya que el déficit global inicial es de 2 630 millones de dólares (monto que viene reduciéndose en los últimos años).

Dentro de los permanentes constan 5 131 millones de dólares que son transferencias del presupuesto a programas sociales, es decir son subsidios dedicados a fines específicos distintos a los provenientes de los combustibles que ahora se registran en las cuentas de Petroecuador y se estiman en 5 328 millones de dólares para el 2023.