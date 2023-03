Si vis pacem para bellum

Este antiguo aforismo romano aún válido después de 20 siglos nos viene a la memoria con lo que está sucediendo en la actualidad. Nos ven la cara y siguen creyendo que somos imbéciles. Si no, recuerden lo que sucedió en las urnas donde como siempre los apagones modifican los resultados. ¡Y no pasa nada!

Ha llegado el momento que debemos darlo todo por nuestra tierra y demostrarles de qué realmente estamos hechos los que de verdad queremos construir país.

Este país empezará a mostrar un cambio positivo cuando las autoridades electas a nivel nacional y los GADs sean gobernados de manera ejemplar anteponiendo los valores éticos, principios y buenas costumbres que sobrepasan cualquier pretensión personal o grupal. Nuestro problema es que ese liderazgo ha sido reemplazado por una constitución cuyo trasfondo busca un distinto derrotero. Ha transcurrido más de la quinta parte del siglo XXI Y seguimos quedando atrás en el desarrollo Creyendo a líderes populistas y demagogos Trasnochados que prometen ese paraíso socialista SS XXI autocrático de miseria.

La indefensión ciudadana en la que nos encontramos, siembra y cosecha del SSXII, debería ser motivo más que suficiente para dejar a un lado diferencias terminológicas. Estamos hablando de una inseguridad terrorífica, de vidas humanas, no de palabras jurídicas. En consecuencia: si no se desarma la narcopolítica plurinacional; si no se cambia el sistema de adoctrinamiento narco-comunista en todos los niveles de enseñanza; si no se reeduca a la sociedad y en particular a la fuerza pública, en valores morales, cívicos, éticos, culturales. Si no se devuelve el derecho a portar armas a la población civil que se encuentra inerme, sometida a asesinos, asaltantes, extorsionadores; si no se fortalecen los servicios de inteligencia de la fuerza pública el país no progresa

Si no me creen, vean cuáles son los países con el menor salario de América latina. Argentina, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Fue triste ver en las noticias al presidente ruso escucharlo mencionar que Rusia se estaba defendiendo de un ataque de Ucrania y la OTAN dirigida por nazis y homosexuales cuándo hace un año proclamó como justificación que estaban realizando una operación especial de limpieza y todos conocemos la verdad. Pero es más triste ver un salón lleno aplaudirlo tragándose el cuento. Lo mismo que en 1939 cuando las noticias declararon que Polonia invadió Alemania.

Regresando a lo nuestro, ha llegado el momento que todos quienes no conjugamos con la narcopolítica y sus acólitos, debemos demostrar que sí podemos construir el Ecuador que hemos deseado y que hemos ayudado con mucho esfuerzo y tenemos la obligación de dejarles a nuestras futuras generaciones.

Es una convocatoria de unión con el único propósito de seguir construyéndolo y no permitir que no sea arrebatado porque les da la gana. En esto el papel de los jóvenes que no quieren ser parias en el mundo es fundamental. Recuerden como lamentablemente hemos sido testigos cercanos a los cientos de miles de hermanos venezolanos y centroamericanos mendigando por América.

Debemos unirnos en un esfuerzo por construir sobre lo construido como preservando la división de poderes creando un país donde confiemos en las instituciones donde los asambleístas tengan las calificaciones adecuadas para legislar en beneficio del progreso. Dónde los jueces vuelvan a ser confiables y las causas sean juzgados en derecho-----