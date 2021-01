Zinedine Zidane no dirigió la práctica del Real Madrid, está aislado tras contacto con covid-19

Zinedine Zidane se ausentó del entrenamiento del Real Madrid este 7 de enero de 2021 tras estar en contacto directo con una persona allegada que ha dado positivo en coronavirus, y permanece en cuarentena aislado a la espera del resultado de los test a los que se ha sometido.

La presencia de Zidane dirigiendo el partido del Real Madrid del sábado en Pamplona ante Osasuna es duda hasta que los resultados de los test que se ha realizado no desvelen si está contagiado de la covid-19.



Una persona de su entorno dio positivo en la mañana del jueves y el técnico francés se realizó por su cuenta un test de antígenos a las 9.30 horas, en el que según informan fuentes del club a Efe, dio negativo.



Posteriormente Zidane se sometió a un PCR, el mismo que se realizaron todos los jugadores de la plantilla y el resto de miembros del cuerpo técnico, siguiendo el protocolo de LaLiga para el partido de LaLiga Santander que el sábado disputan ante Osasuna.



Hasta la noche del jueves no se conocerá el resultado y mientras tanto el Real Madrid ha seguido protocolo, aislando a Zidane que no dirigió el entrenamiento y está en cuarentena en su domicilio. Una vez se conozca el resultado del PCR, será LaLiga la entidad que decida si el técnico madridista puede reanudar su actividad con normalidad o debe permanecer de cuarentena.