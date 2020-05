El zaguero Arturo Mina 'no tiene deseos' de volver a la Selección ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

El zaguero Arturo Mina aseguró que "no tiene deseos" de volver a jugar con la Selección ecuatoriana, tras la divulgación del escándalo del piso 17 del Hotel Hilton Garden de Belo Horizonte, en el que supuestamente participó el jugador.

​Según la versión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), un grupo de seis futbolistas consumió bebidas alcoholicas en el hotel donde estaba concentrada la Tricolor, tras empatar 1-1 con Japón y quedar eliminada de la Copa Amperica 2019.



A pesar de que la Ecuafútbol no filtró los nombres de los involucrados, el medio digital Studio Fútbol confirmó que Antonio Valencia, Arturo Mina, Robert Arboleda, Ayrton Preciado y Alexander Domínguez fueron los participantes.



Los seis futbolistas fueron suspendidos indefinidamente y ninguno fue considerado en los seis amistosos que dirigió el DT interino Jorge Célico. Con la llegada del neerlandés Jordi Cruyff varios de los involucrados aparecían entre los posibles convocados para las eliminatorias a la Copa Mundial de Catar 2022.

Sin embargo, Mina, en una entrevista con Havoline Deportivo, expresó que no tenía pensado integrar otra convocatoria de la Selección nacional. ​"Lo que nos hicieron a nosotros (los presuntos integrantes de la lista) fue una falta de respeto y una falta de ética", aseguró el zaguero del Yeni Malatyaspor.



​Mina dijo que la Ecuafútbol no tuvo transparencia y debió presentar las pruebas contra los jugadores. También dijo que le "molestó" que la organización no desmintiera ni aclarara las listas que se filtraron en los medios de comunicación.



"El que queda manchado es uno. Es una falta de respeto muy grande y yo ante la realidad de la Selección no sé lo que venga. De pronto yo no querría estar, pero si me solicita (Jordi Cruyff) en realidad lo pensaré. Por ahora no tengo muchos deseos de estar en la Selección", dijo el defensor esmeraldeño.



Mina se sumaría a jugadores como Felipe Caicedo. El delantero de 31 años se retiró en octubre de 2017 y no ha dado señales de regresar a la Tri, pese a destacarse en la Lazio.