Xavier Salem: ‘Barcelona no va a asumir el mal manejo financiero de ninguna de las administraciones anteriores’

Luego de conocer los resultados de la auditoria realizada por la empresa PKF, que reveló que Barcelona tiene pasivos por USD 51 624 789, la directiva de los canarios está más comprometida que nunca para “solucionar o encaminar a su solución” la compleja situación económica que atraviesa el club.

“Hemos entrado acá sabiendo que entrábamos a un problema grande que resolver y queremos salir de acá con ese problema resuelto o encaminado a su solución", sostuvo Xavier Salem, vicepresidente de los toreros, en una entrevista con Radio Diblu (88.9 FM) de Guayaquil.



"Aquí no se trata de 'caiga quien caiga', sino se trata de rescatar al club del que todos somos hinchas y que todos los que queremos a la institución, queremos salvar", acotó Salem.



Además, el directivo fue tajante al mencionar que “Barcelona no va a sumir el mal manejo financiero de ninguna de las administraciones anteriores”, y que serán ellos quienes deberán asumir “cada uno de los pasivos que se hayan incurrido de manera irresponsable”.



Salem también mencionó que, pese a la paralización de la LigaPro, interrumpida desde la segunda semana de marzo, en el ‘Ídolo’ espera no tener mayores inconvenientes en cubrir el presupuesto planificado para este año, gracias a la participación de los amarillos en la Copa Libertadores.



"Uno de los objetivos para poder sacar el 2020 adelante era la clasificación a la Fase de Grupos y creo que eso sería lo que nos ayude a completar un presupuesto sin arrojar déficit", manifestó.



También agradeció a la plantilla de jugadores, quienes “entendiendo la situación del mundo y por el gran amor que le tienen a la institución”, se acogieron a una reducción temporal de salario.