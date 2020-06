Wolverhampton, sin Leonardo Campana, ganó de visita y sigue en la pelea por llegar a la Champions League

LEA TAMBIÉN

Wolverhampton confirmó sus aspiraciones por disputar la Liga de Campeones del 2021, al derrotar como visitante por 1-0 al Aston Villa, penúltimo de en tabla de la Premier League, este 27 de junio, en la jornada 32 del torneo.

Los 'Wolves', provisionalmente en la quinta plaza, tienen ahora tres puntos de ventaja sobre Manchester United, sexto, y dos de retraso respecto a Chelsea, cuarto, ambos con un partido menos.



El técnico portugués Nuno Espirito Santo decidió dejar en el banquillo en el inicio del partido a su potente extremo español Adama Traoré, por quien se interesa el Liverpool. Los locales perdieron en el minuto 11 a su lateral izquierdo Matt Targett, sustituido por Neil Taylor.



El delantero ecuatoriano Leonardo Campana no fue considerado para este partido, pese a que se entrena con el primer equipo. El atacante, que se sumó al club en enero de 2020, todavía no ha debutado con el cuadro inglés.



Justo antes del descanso, Wolverhampton tuvo una buena ocasión por medio del portugués Diogo Jota, cuyo disparo pasó por encima del larguero. La entrada de Traoré en el minuto 60, en lugar de Jota, despertó a los suyos.



El centrocampista belga Leander Dendoncker, tras centro del español Jonny Otto, abrió el marcador dos minutos después con un remate con la izquierda a ras de tierra a la entrada del área.



Se trata de la tercera victoria consecutiva de Wolverhampton en la liga desde la reanudación, sin haber encajado ningún gol. El último triunfo de los Wanderers en el estadio Villa Park se remontaba a 2011.



El Aston Villa, sin ganar en Premier League desde hace ocho partidos, tiene el perfil de casi un equipo de segunda división. El calendario de los Villanos, que ascendieron esta temporada, no augura nada bueno, ya que deben todavía enfrentarse a Liverpool, Manchester United y Arsenal en sus últimos seis partidos.