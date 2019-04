Vinicius Júnior elogia a Zidane: 'Cuando habla, uno presta atención'

LEA TAMBIÉN

El extremo brasileño del Real Madrid Vinicius Júnior se deshizo en elogios hacia su técnico, Zinedine Zidane, de quien dijo que "hace de todo" para que los futbolistas solo se preocupen en jugar, además de alabar su trayectoria, que hace que todos le presten atención.

"Cuando un tipo así, que jugó muy bien, está en el banquillo y hablar cualquier cosa, uno presta atención, no? A veces nos ponemos hasta un poco nerviosos cuando vamos a hablar con él", dijo el atacante en una entrevista al programa Esporte Espetacular divulgada este domingo.



Vinicius, de 18 años y en la recta final de su recuperación de una lesión en el tobillo, afirmó que el técnico blanco "hace de todo para que uno se preocupe solamente en jugar al fútbol" y que "eso es lo que hace a un jugador sentirse feliz".



"El jugador sabe que va a entrar en el campo y puede correr no por él, sino por todos los jugadores y por la camisa que viste también", añadió.

Vinicius, quien aún no ha jugado bajo las órdenes de Zidane, dijo estar "tranquilo" sobre si volverá con la vitola de titular o no porque sabe que con el francés en el banquillo "la oportunidad va a aparecer".



"Sé que Zidane da mucho rodaje para todo el mundo. Nosotros ahora estamos preparándonos para la próxima temporada", completó.



Preguntado sobre la mala temporada del Real Madrid, eliminado de la Liga de Campeones y la Copa del Rey y sin opciones en la Liga, Vinicius expresó que durante "mil días fueron los mejores de Europa" y que "están muy tranquilos".



"Ellos saben que son los mejores, que en algún momento perderían, y creemos que fue en el momento justo para volver más fuertes la próxima temporada", vaticinó.



Vinicius también desveló que el seleccionador brasileño, Tite, le llamó tras lesionarse, le deseó una pronta recuperación y le transmitió "tranquilidad" porque "estaba haciendo las cosas muy bien", de cara a entrar en la lista para la Copa América de 2019.



El técnico convocó al extremo para los últimos amistosos contra Panamá (1-1) y República Checa (1-3), pero la lesión le impidió debutar con la absoluta.

Casi recuperado, ahora tendrá poco menos de un mes para demostrar a Tite que merece estar en la lista final para estar en el torneo más antiguo de selecciones del mundo, que se celebrará en Brasil entre junio y julio.



"Cuando uno vuelve de la lesión, tiene un poco de miedo y tal, pero estoy preparándome muy bien para jugar los últimos partidos, y si es posible, ser convocado con la selección. Me sentiría feliz, y si no voy, apoyaré siempre para que la selección gane", indicó.



Por otro lado, Vinicius dijo que su partido más especial con el Real Madrid hasta ahora fue el primero en el que fue titular.



"Fue el que perdimos 0-2 ante la Real Sociedad. Fue el primero como titular, pero todo el equipo estaba muy mal y yo conseguí jugar bien a pesar del equipo estar mal. Después de ese día, comencé a jugar más, tener más minutos en campo y comencé a tener más ayuda de los compañeros", apuntó.



Sobre las críticas proferidas por determinados grupos en Internet, dijo que "salió del mejor de América (Flamengo) para el mejor del mundo (Real Madrid) y que siempre habrá gente "en su contra", pero que él "no escucha a la gente de Internet".



"Escucho a la gente de casa, que quiere mi bienestar, sabe lo que tengo que hacer, lo que trabajo, lo que hice durante mucho tiempo para llegar a este momento", agregó.