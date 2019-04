Barcelona venció 3-1 a Delfín y se acerca al líder

LEA TAMBIÉN

El conjunto torero se acerca a los punteros. Barcelona venció 3-1 a Delfín, con un fútbol convincente y dinámico, en el partido que se realizó ayer, domingo 21 de abril del 2019, por la décima fecha de la LigaPro.

Barcelona sumó su quinto partido sin perder y la segunda victoria consecutiva. Además de los puntos ganados, el conjunto amarillo demostró solvencia en su juego ofensivo.



José Gavica, exfigura de los toreros, asumió la dirección técnica de manera interina y estuvo en la banca, pero el entrenador uruguayo Leonardo Ramos miró el partido desde el palco presidencial y le envió varias indicaciones.



Ayer, Barcelona ocupó espacios en el medio campo, fue efectivo en el traslado del balón y rápido a la hora de llegar hasta la portería rival.



Delfín abrió el marcador en el 11’, tras un remate de Roberto ‘Tuca’ Ordóñez, quien aprovechó un error de los zagueros.



Barcelona no perdió el libreto y trabajó por las bandas para conseguir sus dos tantos. Fidel Martínez logró la igualdad al minuto 30 y en el cierre del primer tiempo, Robert Herrera puso el segundo gol.



El tercer tanto fue obra del juvenil Leonardo Campana (83’), quien anotó su primer gol en la Primera A del fútbol nacional.



Delfín, que pugnaba por el empate, se quedó con 10 jugadores ante la expulsión de Carlos Garcés, en el minuto 53.



El manabita se excedió en reclamos, en dos ocasiones. El árbitro Marlon Vera no toleró esas acciones y lo sancionó.



Tras esa salida, el entrenador Fabián Bustos reforzó el medio campo y la defensa, pues no quería recibir una boleta de seis goles, como le ocurrió al Deportivo Cuenca la semana pasada.



Barcelona completó 18 puntos y se mantiene como el equipo con mejor promedio de anotaciones por partido en el campeonato, 2,2 goles. Mientras que Delfín tiene 19 puntos.

Los toreros visitarán el próximo sábado 27 de abril del 2019 al Aucas, en el estadio Gonzalo Pozo.



La figura

​

Robert Herrera. El zaguero logró el segundo gol de Barcelona; tras dar una media vuelta, remató a la única zona libre que dejó el golero del Delfín, Pedro Ortiz.



La contrafigura

​

Carlos Garcés. El delantero manabita recibió dos tarjetas amarillas por reclamos. Delfín abrió el marcador, pero luego de esta expulsión, dejó de buscar el empate.