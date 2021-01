Vicepresidente de Emelec confirma el interés por Steven Plaza y Luca Sosa

Edmundo Véjar, vicepresidente de Emelec, confirmó que el equipo negocia la transferencia del delantero ecuatoriano Stiven Plaza y del defensa argentino Luca Sosa. Los eléctricos iniciarán su pretemporada el próximo 18 de enero de 2021, en Quito.

En el caso de Plaza, el club estaría interesado en un préstamo al club Valladolid, dueño de su carta pase. El deportista regresó al cuadro español, tras desvincularse del Trabzonspor turco, donde no actuó debido a sus continuas lesiones.



"Stiven Plaza es una opción con la estamos negociando, aún no hay nada concreto. Ojalá se den las cosas, porque es un gran jugador, nosotros estamos contactando titulares, no reservas”, dijo el directivo, en una entrevista con radio Sonorama.



Respecto a la llegada de Sosa, que hasta el 2020 militó en Guayaquil City, reconoció el interés pero aclaró que aún se deben cumplir con algunos requisitos antes de concretar el fichaje.



“Si el jugador se nacionaliza, estará en la plantilla 2021; caso contrario no, ya que tenemos listos nuestros extranjeros”, dijo. Hasta el momento, Emelec contrató a los atacantes Bryan Sánchez y Alejandro Cabeza, además del defensa Ángel Gracia.