La presidenta de El Nacional quiere que el fútbol vuelva con espectadores

Lucía Vallecilla, presidenta de El Nacional, es partidaria de contar con la presencia de aficionados en los escenarios deportivos en la reanudación de la LigaPro, con la aplicación del debido protocolo sanitario por el covid-19.

La dirigente abordó ese y otros temas en un diálogo que sostuvo con los micrófonos de Radio Huancavilca (830 AM) de Guayaquil. También expuso las impresiones que le dejó la reunión del Consejo de Presidentes de la LigaPro el miércoles 20 de mayo del 2020.



“Fue una reunión sumamente larga y a la final lo único que se pudo sacar es que se juegue la fecha número cinco cuando se reinicie el Campeonato. Con la participación de más de 60 personas, todos querían hablar”, comentó para la radio porteña.



La reunión virtual entre directivos de los clubes ecuatorianos, que se realizó a través de la plataforma Zoom, tuvo una duración de nueve horas y media.



El Consejo volverá a reunirse el sábado 23 de mayo para terminar de definir el formato del torneo, el tema de ascensos y descensos, al igual que el número de clubes para el 2021.



Sobre este último tema, Vallecilla dijo no estar de acuerdo con aumentar el número de equipos para la próxima temporada, pues afectaría a la economía de los clubes.



“Yo creo que nunca se debió cambiar el formato de 12 equipos. Ahora vemos que el dinero no alcanza estando con 16 equipos, peor si llegamos con 18. Habrá que mantener el formato de 16 equipos por lo menos hasta el 2023 hasta que tengamos estabilidad económica”.



Tampoco ve con buenos ojos cambiar el formato del torneo. Con 17 votos a favor y siete en contra, el Consejo de Presidentes resolvió contar con un Plan B en caso de no poder completar todos los partidos previstos para el 2020. El Plan B consiste en un torneo regional entre clubes.



Para Vallecilla, el cambio de formato implicaría pérdidas económicas, pues considera que “al cambiar el formato las cableras no iban a pagar lo mismo por un torneo que habían pensado antes”.



“Nuestro plan como El Nacional es que se mantenga el campeonato, que se haga una ayuda para poder tener vuelos chárter. De esa manera se manejaría un campeonato competitivo. No sería tan atractivo si las dividimos en dos zonas. Se bajarían recursos y eso no nos conviene a nosotros”.



Para finalizar, se mostró partidaria de volver a la competencia con público en los estadios. “Si se permite un 30% de aforo en otras actividades comerciales, debería permitirse un 25% para los partidos de fútbol. Tomando todas las precauciones como mascarillas” acotó al término de su intervención.