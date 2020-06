Lucía Vallecilla, presidenta criolla: 'Johan Padilla nos ha dicho que no quiere seguir en El Nacional'

LEA TAMBIÉN

En la dirigencia de El Nacional tienen una postura firme sobre la continuidad del golero Johan Padilla en la plantilla estelar. Si bien el jugador ha tenido discrepancias con la actual directiva, continúa formando parte del equipo que dirige el DT Eduardo Lara.

Lucía Vallecilla, en una entrevista en exclusivo para BENDITO FÚTBOL, ratificó que el esmeraldeño tiene contrato hasta el 2022 y que seguirá en la institución hasta que no exista una oferta en firme.

Todo esto, mientras el jugador aseguró que no quiere continuar defendiendo a los criollos. Al menos eso afirmó la presidenta de la institución.

"El jugador nos ha venido pidiendo que no quiere seguir en El Nacional y lo ha ratificado en redes sociales y lo ha dicho públicamente. Quiere salir de la institución, pero no se ha presentado ninguna oferta de empresario o club. A la presidencia no ha llegado nada", dijo la presidenta Vallecilla.

Padilla tiene contrato hasta el 2022. Su extensión se realizó en el 2017, cuando el presidente del club era Tito Manjarrez.



Según el golero, la situación económica del club es compleja. No han recibido los salarios completos de dos meses y esto ha generado malestar. Incluso ha impedido que se lleguen a acuerdos en la reducción salarial propuesta por la directiva.



"La situación económica del equipo es complicada. Cada jugador ha realizado un acuerdo con la dirigencia. Algunos aceptaron la reducción de sueldo y otros no", dijo Padilla en Radio La Red.

Por ahora está pendiente de una nueva conversación con los directivos. Según Vallecilla, el acuerdo está planteado y en su mayoría aceptaron la reducción de entre un 10 y 50% de sus haberes. Incluso afirmó que habrían tres futbolistas a los que se les tuvo que convencer y negociar para que aceptaran.



Sin embargo, Padilla aclaró que él todavía no ha logrado acuerdos. Tiene previsto reunirse en la sede con los manda más del club criollo para definir esos temas.



"Cada jugador vive una realidad distinta desde un punto de vista económico. En lo personal, no he llegado a un acuerdo con la dirigencia. Estoy a la espera de una nueva conversación", dijo Padilla.