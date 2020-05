Dos utileros y un fisioterapeuta de Emelec, los primeros casos confirmados de covid-19 en el fútbol ecuatoriano

LEA TAMBIÉN

Dos utileros y un fisioterapeuta de Emelec presentaron síntomas de covid-19, entre marzo y abril, según confirmó el médico del club, Celio Romero. Según el galeno, todos habrían superado el virus.

"Hemos presentado casos positivos dentro de las horas de trabajo, como dos utileros y un fisioterapista que afortunadamente salieron de la enfermedad", dijo Romero a radio Huancavilca, este 6 de mayo.



Además de los trabajadores mencionados por Romero, en marzo pasado se registró el fallecimiento de Luis Ortiz, guardia de seguridad del complejo de Samanes, donde se entrena el club porteño, tras presentar síntomas relacionados al covid-19.



Romero se refirió a las protocolos que deberán seguir los clubes para retomar las actividades, una vez que el Gobierno Nacional apruebe el reinicio del torneo local, que se suspendió el pasado 14 de marzo de 2020.



"No sabemos cuando vuelva el Campeonato pero si tenemos claro que la primera semana será de pruebas. Tenemos jugadores que han permanecido estos 55 días exclusivamente en su casa, no han salido para nada. Tenemos la seguridad de que estos jugadores saldrán negativos", dijo.



Sin embargo, detalló que todos los deportistas y miembros del club deberán someterse a pruebas para descartar el virus, antes de regresar a las prácticas, para reducir el riesgo de contagios.



"En Emelec ya tenemos incluso los grupos y los horarios hasta de cómo van a entrenar, en grupos de 8 y 4 jugadores. De nada sirve que Emelec se cuide y los otros equipos no. Nuestro reflejo o espejo va a ser lo que pase en Europa, tenemos 15 días de ventaja para saber qué va a pasar”, dijo el galeno.