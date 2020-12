El DT Patricio Urrutia hizo su primera convocatoria de la Selección Sub 17

Patricio Urrutia fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Sub 17 por la FEF y tras seis días de asumir el cargo, ya realizó su primera convocatoria. Será el primer microciclo de este equipo, que se prepara para el Sudamericano de la categoría que se diputará en el 2021 en el país.

Urrutia le confesó a EL COMERCIO que para esta primera convocatoria se basó en la información que maneja la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Además se dejó asesorar por Eduardo Moscoso, quien es el actual asistente técnico de la Selección Sub 15 y que trabajó en la Sub 17 con el DT Javier Rodríguez.



El microciclo empezará el domingo 6 de diciembre. Los juveniles deberán llegar a la Casa de la Selección, donde trabajarán en cancha y conocerán a Urrutia, además de su cuerpo técnico, conformado por otros históricos del fútbol ecuatoriano.



A Urrutia se le complicó realizar la primera lista de convocados. Esto, por la suspensión de competencia, por culpa de la pandemia. Sin embargo, el equipo tendrá figuras de clubes de la Sierra y de la Costa.

💪 ¡Primera convocatoria del DT @PatoUrrutia8!



🔎 Conoce a los seleccionados para el microciclo Sub 17 de cara al Sudamericano que se desarrollará el próximo año en nuestro país. #TodosEntrenamosALaTri 🇪🇨 pic.twitter.com/u8TtRhMQkq — La Tri (@LaTri) December 4, 2020

“No tengo tanta experiencia dirigiendo. Para mi suerte pude hacerlo en El Guayacán, mi club de Segunda. Ahí teníamos jugadores Sub 18 y yo era quien los entrenaba, mientras hacía de presidente. Pero me respaldo en mi experiencia de 28 años como futbolista. Eso no te enseñan en clases, ni está escrito en los libros”, aseguró Urrutia para este Diario.



El cuerpo técnico del excapitán de Liga de Quito está conformado por Augusto Poroso (asistente técnico), Ángel Fernández (preparador físico) y Cristian Mora (preparador de arqueros).