Universidad Católica venció a Barcelona SC y trepó al liderato

Universidad Católica ganó 2-1 a Barcelona SC, sumó 44 puntos y desplazó del liderato al Macará. El encuentro se jugó este 4 de agosto del 2019, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Barcelona SC se quedó con 36 unidades y en tercer lugar del torneo.

Los remates del paraguayo Luis Amarilla y el argentino Bruno Vides mantuvieron inquieto a Leonardo Ramos, el entrenador de Barcelona. Con cada avance de los delanteros de Universidad Católica, el entrenador se revolvía en la zona técnica del estadio Olímpico Atahualpa.



Amarilla y Vides fueron protagonistas del atractivo encuentro de la fecha 20 del Campeonato. 7 022 personas acudieron al encuentro, la mayoría de ellas seguidoras del ‘Ídolo del Astillero’, alentada por la presencia del cuadro canario en Quito.



Vides y Amarilla comandaron el ataque de Católica, tal como ocurrió en el encuentro del jueves pasado ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. Hicieron los goles de la victoria del ‘Trencito Azul’ 2-1 ante los amarillos. El cuadro canario marcó a través de Byron Castillo, en una gran reacción de los guayaquileños en el segundo tiempo que no les alcanzó para evitar la derrota.



Los camaratas ganaron ese encuentro de la Sudamericana, pero quedaron eliminados. Fue una eliminación dolorosa.



La herida quedó abierta. Católica quería superar ese encuentro y ayer salió a la cancha del Atahualpa a imponer su fútbol, el juego de toque-toque, el que pregona el entrenador Santiago Escobar para controlar los partidos.



Sus jugadores consiguieron en parte la consigna del ‘Sachi’. Católica tuvo el balón, aunque sin la precisión que le caracteriza. Pero tiene dos atacantes letales.



Amarilla es el principal. Amarilla aprovechó un centro del zaguero colombiano Yúber Mosquera y marcó a los 9 minutos.



Católica volvió a martillar con Vides, quien ejecutó un gran remate desde fuera del área. A los 49 minutos, los celestes gobernaban el encuentro.

Vides tuvo tres opciones más de anotar, pero no fue efectivo.



Vides impactó otro remate en el poste del arco defendido por el argentino-Ecuatoriano Damián Frascarelli, quien ha relegado a la suplencia a Máximo Banguera.



A esa altura, el DT Ramos había realizado ya los tres cambios. Sacó a Marcos Caicedo por Matías Oyola. Entró Damián Diaz por Christian Alemán. También salió lesionado el lateral Mario Pineida por Byron Castillo.



Ramos no quería perder tiempo. Quería enderezar el rumbo del encuentro con más tenencia del balón y menos vértigo.



La ‘Cato’ siguió en lo suyo. Con los socios Amarilla y Vides inquietaron al golero Frascarelli, pero no fueron efectivos para imponer una goleada.

En un contraataque, con el golero Hernán Galindez desprotegido, Castillo anotó a los 74 minutos.



En la cancha y desde las gradas, los canarios creían que tenían tiempo para emprender la remontada.



El ‘Sachi’ sacó al extenuado Facundo Martínez por Diego Armas. También entro Jonathan Betancourt por Jeison Chalá.



Con Diaz desde el medio, los toreros emprendieron sus ataques. El argentino ecuatoriano se junto a Oyola, los históricos del equipo. Los camaratas se resguardaron en su campo. Al final Gabriel Márquez impactó la pelota en el arco de Galindez.

