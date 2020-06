La UEFA plantea definir la Champions League en un formato diferente y con la posibilidad de tener sede única 

LEA TAMBIÉN

El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunirá el miércoles 17 y jueves 18 de junio del 2020 en videoconferencia para definir el futuro de las competiciones europeas. La prioridad es resolver cómo culminar las actuales ediciones de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.

Una vez confirmado el aplazamiento de la Eurocopa 2020 al mes de junio de 2021, y reprogramadas las competencias europeas para agosto, cuando las ligas del ‘Viejo Continente’ hayan finalizado, los dirigentes mantienen discusiones sobre el sistema con el cuál deberán culminar ambos torneos.



En la Champions League, Atlético de Madrid, Atalanta y el RB Leipzig están clasificados a los cuartos de final. Aún faltan por definir las eliminatorias entre el Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Nápoles, Juventus-Lyon y Bayern Múnich-Chelsea.



En el caso de la UEFA Europa League, antes de la interrupción por la pandemia del coronavirus, se completaron seis de los ocho partidos correspondientes a los octavos de final. Los duelos entre Sevilla-Roma e Inter-Getafe están pendientes.



Según el diario español Marca, la primera alternativa era que ambas competiciones culminen con el formato tradicional. Es decir, completar los compromisos restantes de los octavos de final, disputar los ochos partidos de cuartos de final, cuatro de semifinales y la final a partido único.



Sin embargo, existe preocupación por los riesgos que los clubes deben asumir producto de las viajes y partidos a disputar. Por ello, una segunda propuesta era definir las eliminatorias a un partido único; comprimir la programación, reducir los traslados y así los riesgos.

Pero de acuerdo con el medio ibérico, varios dirigentes que formarán parte de la próxima reunión “han pensado que se puede ir más allá y juntar cuartos, semifinal y final en una ciudad”, similar a lo planteado por la NBA y la MLS en la ciudad de Orlando, EE.UU.



El objetivo es reducir de un mes y medio, tiempo promedio en que dura la competición en el formato tradicional, a once días, y favorecer a la organización del calendario de la temporada 2020/21. De trece partidos restantes, se pasaría a siete compromisos.



En caso de optar por la última alternativa, también deberán definir la ciudad sede. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se ha mostrado tajante desde el inicio en darles prioridad a Estambul, Turquía, cede de la final de la Champions, y Gdansk, Polonia, organizadora de la final de la Europa League.



Mehmet Kasapoglu, Ministro de Deportes turco, dijo no tener “ninguna duda que (esta final) se disputará de la mejor de las maneras en Turquía. Estamos convencidos de que tendremos buenas noticias el 17 de junio”.



En caso de que Estambul no de paso a la final, UEFA tiene en mente a Lisboa y Múnich como posibles cedes, quienes acudieron al llamado del organismo a través de sus federaciones.