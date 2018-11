En Emelec están motivados por sus tres triunfos seguidos y buscan ganar la etapa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ambiente en la práctica de Emelec, en el complejo de Samanes, es distendido, con bromas entre los jugadores y cuerpo técnico. Ellos están tranquilos por los tres triunfos consecutivos que consiguieron, que los coloca como segundos en la tabla de la segunda etapa.

Los eléctricos suman 30 puntos, uno menos que Macará, y esperan mantener su racha este 10 de noviembre del 2018, cuando se enfrenten a Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.



“Esta es la parte del año donde se define todo y nos agarra bien parados. Hemos encontrado una buena versión del equipo, además de que la plantilla está casi completa”, dijo el atacante Marcos Mondaini, previo al inicio de la práctica de este 6 de noviembre.



Según el argentino, la solidez defensiva y la contundencia ofensiva que alcanzaron en este último tramo del torneo será importante para rematar en el primer lugar, y clasificarse a la final contra Liga de Quito.



Pese a eso, Mondaini mencionó que no se confiarán porque la distancia con sus rivales es mínima. “Del primer puesto al quinto hay una brecha corta y con 15 puntos en disputa no podemos descuidarnos”, dijo.



El ‘Diablo’ mencionó que el duelo ante los morlacos tendrá una dificultad especial, puesto que ellos están fuera de la pelea por puestos estelares. “En esos casos los equipos están relajados y suelen ser más complicados, al no tener presiones”, finalizó.