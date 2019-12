La Tricolor cierra el año en el puesto 63 y sin DT

LEA TAMBIÉN

La Tricolor cierra este mal año en el puesto 63 del ranking de selecciones, una estadística elaborada por la FIFA. La mala participación en la Copa América de Brasil fue determinante para la caída de la Selección.

Con el exentrenador colombiano Hernán Darío Gómez, Ecuador sumó un punto en la tabla al empatar ante Japón. El saldo fue negativo porque la Tricolor anotó dos goles, pero recibió siete en tres partidos.



Eso ahondó la crisis y Ecuador cayó al puesto 66, solo por encima de Bolivia entre las 10 selecciones sudamericanas.



“El hincha ha perdido confianza en la Selección. Desde el año pasado que no se clasificó al Mundial de Rusia 2018, los resultados en la Copa América y los problemas de disciplina generaron distanciamiento”, analiza el exjugador Eduardo ‘Tanque’ Hurtado.



Ecuador ostentó buenas ubicaciones en la tabla de la FIFA. En abril del 2013, con el DT colombiano Reinaldo Rueda, la Selección llegó a ocupar un puesto en el ‘top ten’ de las selecciones mundiales.



¿Cómo se determinan las ubicaciones? La respuesta está en la explicación de las variables que hace el ente rector del fútbol. “El método de cálcu­lo es sencillo: cualquier Selección que consiga buenos resultados en el fútbol internacional obtendrá puntos que le permitirán ascender en la clasificación”, argumenta la FIFA.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió reemplazar al ‘Bolillo’ Gómez en julio, luego que estuviera un año en el cargo. Los malos resultados (cuatro derrotas y tres empates) y el problema disciplinario de la Selección, conocido como ‘piso 17’, en un hotel de Brasil, aceleraron su salida.



Gómez no hizo constar en su informe el episodio de indisciplina y eso atizó las diferencias con Francisco Egas, de la FEF. La salida del técnico le costó a la FEF USD 1,5 millones. Un duro golpe a la economía de la Ecuafútbol que, según el propio Egas, tiene un déficit que supera los USD 6 millones.



En agosto, la FEF encargó la Selección de mayores a Jorge Célico. En cinco meses de trabajo, Célico intentó limpiar la imagen de la Tricolor abriendo las puertas a futbolistas jóvenes. Una base de la Sub 20 y otros nombres nuevos fueron parte de los 34 que han jugado en la Tricolor.



Con el técnico argentino, Ecuador disputó cinco amistosos: cosechó tres victorias y dos derrotas. El promedio de edad fue de 23 años. Sin embargo, la goleada 6-1 ante Argentina, en España, fue un duro golpe a su campaña.



Ahora, la FEF espera nombrar al nuevo técnico en enero del 2020. Egas y el Directorio de la FEF sostienen su teoría de que será un entrenador de nacionalidad europea el que llegue para la Selección.