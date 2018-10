La Tri sufrió cinco bajas para medir a Catar y Omán

LEA TAMBIÉN

Los planes del DT colombiano Hernán Darío Gómez tuvieron un ligero cambio en las últimas horas. Las lesiones complicaron al estratega, quien tuvo que ver alternativas para completar la nómina de 21 jugadores.

Cinco futbolistas no viajarán con la Tricolor a Catar, donde estaban pactados los dos amistosos FIFA ante ese país y Omán. Ellos son: Ayrton Preciado, Romario Ibarra, Renato Ibarra, Carlos Cuero y Jefferson Intriago. “Ayrton (Preciado), Romario (Ibarra), Carlos (Cuero) y Renato (Ibarra) no van a ir”, dijo el estratega cafetero. Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, confesó en estos días que habló con ‘Bolillo’ Gómez y le pidió no tomar en cuenta para estos amistosos a Intriago.



El estratega uruguayo necesita al manabita para los próximos partidos de su club. En su reemplazo estará el lateral zurdo Aníbal Chalá, también del cuadro universitario. El jugador imbabureño de 22 años integrará por primera vez en su carrera una Selección de mayores, ya que anteriormente disputó el Torneo Sudamericano 2015 con la Sub 20.



“Tuvimos un diálogo con el cuerpo técnico de la Selección y va a ser así. Chalá irá en lugar de Intriago”, declaró el uruguayo, en la rueda de prensa posterior al compromiso con Macará. En el caso de Cuero, la dirigencia y el cuerpo médico del Deportivo Cuenca confirmaron ayer la gravedad de la lesión. El lateral derecho del conjunto morlaco sufrió un desgarro en el tercio superior del músculo abductor izquierdo. Tendrá tres semanas de recuperación.



Ayer también se conoció la convocatoria de última hora del delantero Joao Plata. El futbolista del Real Salt Lake -de la MLS de Estados Unidos- volverá a la Tricolor después de los actos de indisciplina que cometió durante la concentración de la última fecha de eliminatorias ante Argentina, el 2017.



“Renato y Romario Ibarra tienen lesiones musculares. Hablé con los dos y están tristes. Lo primero en la vida es la salud”, aseguró Gómez después de la práctica de ayer, en Guayaquil. Ayer, el equipo trabajó en la cancha alterna del estadio Monumental. Hicieron ejercicios de recuperación, porque la mayoría tuvo actividad en la fecha 13 de la segunda etapa. Además, el cuerpo técnico evitó sobrecargas por el largo viaje que debía emprender ayer (18:00)la Selección hasta Doha.



“Hicimos trabajos de recuperación. Tienen que descansar los muchachos porque más tiempo permaneceremos en aviones que entrenando”, dijo el ‘Bolillo’. El equipo tricolor jugará el viernes (10:30) ante Catar. El martes, a la misma hora, visitará a Omán. Estos juegos serán en Doha.