220 patinadores compiten sin público en Totoracocha

María Belén Menéndez viajó ocho horas desde Quito hasta Cuenca, en transporte terrestre, para ver competir a sus hijos Sami y Rafael en el Nacional Interclubes de Patinaje. Salió a las 22:30 del miércoles pasado y llegó a la capital azuaya el día siguiente, pasadas las 06:30.



Ayer acudió al patinódromo de Totoracocha y se encontró con la sorpresa de que no podía ingresar a los graderíos. No le quedó otra alternativa que esperar pacientemente en los exteriores hasta conocer los resultados que luego fueron colocados en la puerta de acceso al escenario.



Otros padres, en cambio, incluso se subieron a las estructuras del patinódromo para presenciar lo que ocurría en la pista. En los interiores pueden estar deportistas (solo quienes les toca competir), entrenadores, un delegado por club, los jueces y los periodistas.



La Secretaría del Deporte autorizó a la Federación Ecuatoriana de Hockey y Patín, presidida por Marisol Castro, realizar el certamen pero sin ingreso de público a los graderíos. Esto, acatando el decreto de emergencia sanitaria por el coronavirus dispuesto por el Gobierno Nacional. Las pruebas de ruta sí son con público.



Según Castro, la Secretaría del Deporte autorizó desarrollar el torneo pero sin público para precautelar la salud de niños, adolescentes y jóvenes. Ella reconoció que, seguramente por temor al contagio, no llegaron algunas delegaciones de Chimborazo, Tungurahua, Carchi y El Oro.



La dirigente sostuvo que no se pudo suspender el certamen porque ya había arribado a la capital azuaya la mayoría de deportistas de los clubes participantes, procedentes de Quito, Loja, Ibarra y otras ciudades. Además, por el coronavirus, la sede del campeonato se cambió de Guayaquil a Cuenca, hace dos semanas.



Javier Ubidia también llegó de Quito para respaldar a su hija María Paz, quien compite en la categoría menores (13-14 años). Él también esperó pacientemente en los exteriores del patinódromo. No la apoyo desde los graderíos, pero pudo seguir la competencia que transmitió el muro de Facebook Patines Morita Quito, auspiciante del club Team Élite.



Ubidia y Menéndez coinciden en que, no poder filmar la competencia es lo que más extrañan. A sus hijos les gusta ver el video después de su carrera para saber en qué fallaron. “Ellos se sienten más seguros cuando estamos presentes, pero nos queda acatar las disposiciones”, dijeron.



El Nacional de Patinaje es en la categoría abierta y compiten cerca de 220 representantes de clubes de Pichincha, Guayas, Imbabura, Loja, Carchi, El Oro y la anfitriona Azuay. Las pruebas de pista y ruta se prolongarán hasta mañana en la tarde, cuando será la premiación general y clausura.



Entre los primeros medallistas de oro en infantiles están Juan González y Abigail Vaca, quienes representan a los clubes Súper Patín y Halcones, de Guayas y Pichincha, en ese orden. Ellos compitieron en la prueba de meta contra reloj.



Debido a las restricciones existentes, este torneo es el único que se realiza en el país en plena emergencia sanitaria.



Ubaldo Cedeño, entrenador de Loja, contó que se han tomado las precauciones sanitarias con los 26 patinadores que llevó.



La principal figura lojana es Fernanda Moncada.