Nadal, Djokovic y el covid en Wimbledon

Rafael Nadal, una de las figuras en el Abierto de Wimbledon. Foto: EFE

Agencia EFE

Rafael Nadal ha aumentado las precauciones contra el covid. Lo confirmó él mismo: «No es una paranoia, es la realidad. No estoy haciendo muchas cosas. Vengo aquí y me quedo en casa. No salgo», dijo el balear tras los positivos que han puesto en alerta a los mejores en Wimbledon.

Un contagio no es expulsión directa, según las reglas del campeonato, pero la enfermedad puede poner en jaque al tenista, como ya le ha pasado al italiano Matteo Berrettini, al croata Marin Cilic y Roberto Bautista, el último en caer y el único que se pronunció sobre qué haría si los síntomas no fueran graves: «Creo que jugaría con covid, sí», dijo el castellonense para dos días después bajarse tras dar positivo.

Ante el aumento de casos, que no es exclusivo del torneo, ya que en el Reino Unido los contagios han aumentado más de un 30 % en la última semana respecto a la anterior, Nadal ha tomado medidas. Este viernes se vio al español firmando autógrafos en la pista Aorangi con mascarilla, mientras que algunos miembros de su equipo, como el doctor Ángel Ruiz-Cotorro, se han paseado estos días por el All England Club sin quitarse la mascarilla en ningún momento.

«Es parte del momento difícil que vive el mundo en los últimos dos años», apuntó Nadal. Y mientras él opta por refugiarse, Novak Djokovic confía en esquivar el virus.

Djokovic y las vacunas

«La mayoría del tiempo estoy en las instalaciones o en casa con mi familia. Tampoco salgo mucho», avanzó el serbio en rueda de prensa. «No estoy demasiado preocupado por eso. Solo intento estar sano y concentrado en el torneo».

«No pienso si voy a coger covid o no. No pienso en ello. Pero claro, ser precavido es algo que es necesario para todo el mundo, por lo que hemos pasado en los últimos dos años», añadió el de Belgrado, único tenista del cuadro que no está vacunado.

Djokovic se ha contagiado de covid en dos ocasiones, una cuando organizó en abril de 2020 el Adria Tour en Belgrado y otra a finales de año, también en su ciudad natal, positivo que le facilitó, en principio, poder viajar a Melbourne con una exención médica, aunque más tarde fue deportado.

El serbio está acompañado en Londres por su esposa y por sus hijos. Al mayor, Stefan, se le ha visto pelotear estos días en las pistas de entrenamiento. Su equipo, conformado con Goran Ivanisevic (entrenador) y Ulises Badio (fisio) como cabezas principales, se quedan en una casa diferente a la del jugador y su familia.

Carlos Alcaraz, otro de los grandes favoritos al título, fue en la misma línea que Djokovic y afirmó no estar especialmente preocupado respecto a la situación actual con el covid.

«Respeto todas las decisiones que toman los jugadores. Rafa ha tomado esa decisión, me parece muy correcta. Yo, personalmente, voy a seguir haciendo lo mismo. Últimamente me estoy quedando en casa, pero no por el covid, sino por estar más tranquilo con mi equipo, pero voy a seguir tomando las mismas medidas. Me lo voy a tomar lo más normal posible. Voy a intentar no preocuparme tanto», explicó el murciano en rueda de prensa.