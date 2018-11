Guido Andreozzi se consagró campeón del Challenger Ciudad de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El tenista argentino Guido Andreozzi (97 de la clasificación ATP) se consagró campeón del Challenger Ciudad de Guayaquil al vencer en la final al portugués Pedro Sousa (124) con parciales de 7-5, 1-6 y 6-4, en una hora y 53 minutos de partido, en la noche del sábado 3 de noviembre de 2018.



Esta fue la sexta participación de Andreozzi en el ATP Challenger de Guayaquil. “Los años anteriores había jugado bien, pero se me había escapado en cuartos de final y semifinales en partidos muy ajustados, pero bueno este año me tocó a mí, tuve un poco más de suerte y estoy muy contento con el título”, destacó el bonaerense que estuvo acompañado por su entrenador el también argentino Gastón ‘pulpo’ Etlis.



“Sin duda es el mejor año de mi carrera con muchos partidos, cuatro títulos, una final, muchos partidos contra rivales muy buenos, así que me pone muy contento y con objetivos para el año que viene”, manifestó con mucha emoción Andreozzi que con esta victoria, escalará hasta el puesto 82 del ‘ranking’ ATP, el mejor de su carrera.



Previo al partido de la final, los organizadores del Challenger en el Puerto Principal, rindieron un homenaje póstumo al excapitán Copa Davis de Ecuador, José ‘Pepín’ Ante, fallecido el viernes pasado en Guayaquil.



Roberto Quiroz ganó su segundo título de dobles en Ecuador

Roberto Quiroz y Guillermo Durán durante la premiación del Challenger Ciudad de Guayaquil. Foto: Susana Aguirre, sala de prensa del Challenger Ciudad de Guayaquil





Tal como lo hizo hace siete años, el zurdo tricolor Roberto Quiroz logró el título de dobles, esta vez haciendo pareja con el argentino Guillermo Durán, con quien derrotaron a los brasileños Thiago Monteiro y Fabricio Neis por 6-3, 6-2.



“Fue una semana dura para mí, sobre todo en singles, haber perdido de la manera en que perdí, no la pasé muy bien esa noche y al día siguiente. Pero la verdad es que cerrar la semana con un título de dobles en casa lo hace muy gratificante”, declaró Roberto Quiroz que suma su tercer título dobles del año en Challengers.



"Me quedan uno o dos torneos más, viajaré esta noche a Estados Unidos, precisamente a Knoxville, al Challenger en indoors, luego depende de cómo me va esa semana, quizás pare mi año o quizás jugaré un torneo más en Illinois”, dijo Roberto..



El crédito ecuatoriano ya viajó a Estados Unidos donde jugará desde este lunes el torneo de Knoxville sobre canchas de cemento bajo techo.



El ATP Challenger Ciudad de Guayaquil, repartió USD 50 000 en premios y otorgó 80 puntos ATP al campeón, que se jugó en el Anexo Guayaquil Tenis Club (Av. Samborondón) sobre superficie de arcilla.



Las finales del Challenger Ciudad de Guayaquil desde el 2005



2005- Marcos Daniel (BRA) vs. Flavio Saretta (BRA)



2006- Sergio Roitman (ARG) vs. Mariano Zabaleta (ARG)



2007- Nicolás Lapentti (ECU) vs. Daniel Gimeno-Traver (ESP)



2008- Sergio Roitman (ARG) vs. Brian Dabul (ARG)



2009- Nicolás Lapentti (ECU) vs. Santiago Giraldo (COL)



2010- Paúl Capdeville (CHI) vs. Diego Junqueira (ARG)



2011- Matteo Viola (ITA) vs. Guido Pella (ARG)



2012- Leonardo Mayer (ARG) vs. Paolo Lorenzi (ITA)



2013- Leonardo Mayer (ARG) vs. Pedro Sousa (POR)



2014- Pablo Cuevas (URU) vs. Paolo Lorenzi (ITA)



2015- Gastao Elias (POR) vs. Diego Schwartzman (ARG)



2016- Nicolás Kicker (ARG) vs. Arthur De Greef (BEL)



2017- Gerald Melzer (AUT) vs. Facundo Bagnis (ARG)



2018- Guido Andreozzi (ARG) vs. Pedro Sousa (POR)