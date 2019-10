Abandonan un partido de la FA Cup por insultos racistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los jugadores del Haringey Borough abandonaron este sábado 19 de octubre de 2019 el terreno de juego al recibir insultos racistas durante el encuentro de FA Cup (Copa de Inglaterra) ante el Yeovil.

Los futbolistas se marcharon del campo (jugaban en casa) en el minuto 64 cuando el Yeovil marchaba 0-1 arriba en el marcador.



El club especificó a través de redes sociales el motivo del abandono del encuentro y señalaron que se fueron por haber sufrido "abuso racial".



"Ha sido una tarde horrible. También hay que decir que el 99,99 % de los aficionados del Yeovil están disgustados por lo que ha ocurrido tanto como nosotros", explicó el club.



Una vez suspendido el encuentro, los dos equipos saltaron al terreno de juego para darse la mano.



Este incidente llega después de una semana convulsa en Inglaterra después de que el combinado nacional sufriera insultos racistas en su visita a Bulgaria, lo que desembocó en dos suspensiones del partido y, a posteriori, en varias dimisiones en las altas instancias del fútbol búlgaro.



Además, respecto al encuentro de FA Cup, la asociación contra el racismo en el fútbol "Kick it Out" emitió un comunicado en el que señaló que el motivo de la suspensión del encuentro fueron los insultos que recibió el portero Douglas Pajetat.



"Esto quiere decir que los jugadores siguen continuamente recibiendo abuso discriminatorio cuando realizan su trabajo", añadieron.



Kick it Out ha informado de los hechos a la Federación de fútbol inglesa y ayudará al club para identificar a los agresores.