La Superliga Femenina tendrá cuatro grupos en la primera fase

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aprobó el reglamento y el sistema de juego de la Superliga femenina 2020, que se disputará desde el 12 de septiembre.

La dirigencia determinó que el torneo tendrá dos fases. La primera se jugará en grupos y la segunda, a la denominada ‘playoffs’, avanzarán los dos primeros de cada llave.



Los grupos fueron propuestos por la agrupación Unidas por el Fútbol, que tuvo el respaldo de nueve de los 17 equipos que participarán.



Las zonas se estructuraron por la cercanía de las sedes de los clubes y por la ubicación de los cuatro mejores equipos en la Superliga del año pasado.



En cada grupo se jugará bajo la modalidad todos contra todos, con juegos de ida y vuelta.



Para los ‘playoffs’ se establecerá una tabla de posiciones, por el rendimiento logrado en la primera fase. Las series se jugarán así : 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5 .

Se disputarán partidos de ida y vuelta y los clubes ganadores avanzarán a las semifinales.



Los cuatro mejores se enfrentarán en las finales de la Superliga, que deberá culminar el 19 de diciembre, si los protocolos sanitarios lo permiten.



La entrenadora de la Selección Nacional, Emily Lima, impulsó la decisión de la FEF de obligar a los clubes la presencia de dos jugadoras Sub 17 en cancha, quienes deberán jugar los 90 minutos.



Según el reglamento, si una jugadora Sub 17 debe salir de la cancha, será sustituida por otra futbolista de esa categoría.



Antes de tomarse la decisión, la DT Lima habló con los entrenadores de los clubes para pedir sus colaboraciones con su propuesta, pues en noviembre la Sub 17 participará en el Sudamericano de la categoría en Uruguay.



El Comité Ejecutivo aclaró que esta obligatoriedad estará vigente hasta el 31 de octubre.



Además, la FEF aprobó la reanudación del libro de pases de futbolistas entre el 15 de agosto y 15 de septiembre. Esa regla también incluye a

las extranjeras.



Lo que aún no ha quedado establecido fue el monto del dinero que se entregará a cada uno de los clubes tanto por los derechos de transmisión de TV de los partidos como por el fondo que la FIFA entregó al fútbol femenino



La FEF asumió los costos para las pruebas covid-19 de los 17 planteles. El único que aún no se ha realizado es Liga Juvenil de Macas, porque el cantón está en semáforo rojo. Tampoco se han sometido a exámenes las 124 árbitras del torneo.



Los demás clubes ya se entrenan desde el 15 de julio. Además realizan contrataciones nacionales y extranjeras.