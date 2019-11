José Francisco Cevallos avisó a Carlos Alfaro Moreno sobre una deuda de Barcelona por USD 900 000 con el SRI

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El pasado 22 de noviembre, el presidente electo de Barcelona, José Francisco Cevallos, envió una carta a su sucesor, Carlos Alfaro Moreno, para informar sobre una deuda urgente que debe cancelar el club.

Hasta el 2 de diciembre próximo, el club deberá cancelar USD 90 055 al Tribunal Contencioso Tributario de Guayaquil, para que se de paso a una acción judicial propuesta por el club, en contra del Servicio de Rentas Internas (SRI).



Según el comunicado, el SRI impuso una multa a Barcelona por USD 900 550, por un sanción correspondiente al ejercicio fiscal 2010. El club interpuso un recurso para apelar, pero el tribunal dispuso el pago de una caución equivalente al 10% del monto adeudado (los USD 90 055).

“Ante el no pago de la caución antes informada, tal situación se entenderá como no presentada a la demanda propuesta, lo que pudiera significar una eventual afectación económica para el siguiente ejercicio fiscal 2020, que tendría que ser asumida por su administración”, reza la carta de Cevallos.



En su carta, Cevallos menciona que comunicó este particular el pasado 7 de noviembre, en una de las reuniones de transición. Pese al aviso del dirigente, el pago correspondería a su administración, puesto que Alfaro recién asumirá tres días después del plazo previsto en la carta.