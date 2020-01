River Plate saludó al 'Flaco' Luis Alberto Spinetta, uno de sus hinchas

LEA TAMBIÉN

El Club Atlético River Plate saludó a Luis Alberto Spinetta, este 23 de enero del 2020, en el día que el influyente cantante de rock hubiera cumplido 70 años. El 'Flaco', uno de los referentes musicales de Argentina y del continente, fue hincha declarado del cuadro millonario.

"Hace 70 años nacía Luis Alberto Spinetta, siempre con la banda roja y un banderín de River Plate. ¡Feliz cumple, Flaco!", publicó el club en su cuenta de Twitter.

El músico, fallecido en febrero del 2012 y autor de temas inolvidables como Bajan, Barro tal vez, entre tantos otros, creció a pocas cuadras del estadio Monumental de Núñez, por lo que desde niño sintió simpatía por el fútbol y por River Plate.

Hace 70 años nacía Luis Alberto Spinetta, siempre con la banda roja y un banderín de River Plate. ⚪️🔴⚪️



¡Feliz cumple, Flaco! 🎵♾ pic.twitter.com/PA1dmtZUZe — River Plate (@RiverPlate) January 23, 2020



Según reseña el Diario Olé, el cantante y compositor expresó su amor por el fútbol sobre todo en dos temas: 'El anillo del capitán Beto' y 'La bengala perdida'.



Para muchos, 'El anillo del capitán Beto' es un homenaje al futbolista Norberto Alonso, aunque el mismo cantante llegó a declarar que en un inicio no fue pensada de esa manera. Eso sí, el 'Beto' Alonso, campeón del Mundo con Argentina en 1978, recordó una llamativa anécdota que vivió con el cantante.



En una entrevista en Fox Sports, que circula en redes sociales, Alonso recordó que estaban concentrados con la 'Albiceleste', en la Copa del Mundo de 1978, y varios artistas llegaron para que los futbolistas se entretuvieran. "Y de repente entra el 'Flaco' Spinetta, empieza a cantar y dice: 'quiero que me disculpen, a todos los muchachos, pero yo tengo realmente un ídolo, y la verdad me gustaría poder cantar una canción a mi ídolo'. A mí, me daba vergüenza. Después, por supuesto fui, le agradecí y lo invité a mi casa", recordó Alonso, también campeón de la Copa Libertadores con el cuadro millonario en 1986.​