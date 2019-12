La Conmebol realiza el sorteo de la Copa América, en Cartagena

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas y Jorge Célico están en Cartagena, en representación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para el sorteo de la Copa América que se realizará a las 19:30 de este 3 de diciembre del 2019. Este torneo se disputará en Colombia, la zona norte –donde está la Tri- y en Argentina, la zona sur.

En esta edición 47 del torneo, se lo realizará en sede compartida, lo que obligó a la Conmebol a cambiar el sistema tradicional. El torneo no formaba parte del calendario regular del organismo, pero se lo organizó con la intención de igualar el calendario de la UEFA.



La copa se disputará entre el 12 de junio y el 12 de julio del 2020, con la participación de 12 selecciones. Además de los países que conforman la Conmebol, se invitará a dos combinados, que aún no fueron confirmados por el ente sudamericano.



En el sorteo de esta noche, se definirán los puestos de cada selección en las zonas, previamente divididas; esto determinará sus fechas de enfrentamientos. Así se disputará el torneo:



1.- Ya están definidas las zonas. En la norte se agrupó a Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y un invitado. En el sur jugarán Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y el otro de los invitados.



2.- Se disputará una primera fase de todos contra todos, en la que cada selección jugará cinco partidos. Los cuatro mejores de cada zona accederán a los cuartos de final.



3.- En la etapa de cuartos de final no pueden enfrentarse selecciones que hayan compartido zona en la fase anterior. Luego de esto, los enfrentamientos se determinarán según el fixture.