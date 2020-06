Sevilla se lleva el derbi ante el Betis en el reinicio de La Liga tras la pandemia

LEA TAMBIÉN

El Sevilla ganó 2-0 al Betis este jueves 11 de junio del 2020 en el reinicio de la liga española en un estadio Sánchez-Pizjuán vacío, tres meses después de la suspensión del campeonato español por la pandemia de coronavirus.

Un minuto de silencio en homenaje a las miles de víctimas de la covid-19 en España dio paso a un partido, que el argentino Lucas Ocampos de penal (56) y el brasileño Fernando de cabeza (62) decantaron para los locales.



El Betis salió de entrada a presionar arriba la salida del Sevilla, que poco a poco fue sacudiéndose el agobio verdiblanco y haciéndose con el control del balón y del partido.



El equipo sevillista llegaba más a la portería contraria, pese a no contar con los ánimos de su afición, obligada a ver el partido por televisión por la prohibición de público en los estadios debido a la pandemia de coronavirus.



Tras dominar la primera parte, el Sevilla siguió siendo el amo del partido tras la pausa.



En medio de la tormenta sevillista, Marc Bartra se apoyó y derribó al holandés Luuk De Jong en el área bética en una acción sancionada con un penal por el árbitro del encuentro.



Ocampos, auténtico héroe de su equipo este jueves, se encargó de transformar la pena máxima (56) para lograr el primer tanto del reinicio de la primera división española tras la pandemia.



Todavía no se había repuesto el Betis del tanto cuando al saque de un córner, Ocampos prolongó de tacón y apareció Fernando para rematar de cabeza a bocajarro el 2-0 (62).



Con todo a favor, el técnico sevillista metió a Ever Banega (70) para poner control y llevar el partido hacia una victoria que lo consolida en la tercera plaza de la clasificación.



El Betis, en cambio, sigue en la 12ª posición liguera, tras el inicio de esta 28ª jornada en la que el líder, el Barcelona, visitará el sábado al Mallorca y el Real Madrid, segundo a dos puntos, recibirá el domingo al Eibar.