La Selección se embarcó dos veces en un avión, pero no viajó a España

El entrenador Jorge Célico y los seleccionados ecuatorianos se encuentran en Guayaquil esta mañana de este jueves -10 de octubre del 2019- tras un viaje fallido que debían realizar a España para jugar un amistoso ante Argentina. El coordinador Claudio Campos y el preparador físico Diego Cuvi se encuentran a la espera de una respuesta de la aerolínea Latam para conocer la nueva hora del desplazamiento al país europeo.

“Esperamos resolver pronto el tema. Cuando tengamos la información precisa la difundiremos”, expresó Campos a este Diario.



La delegación de Ecuador, comandada por Célico, salió desde Quito a Guayaquil, a las 16:00, del miércoles 9 de octubre. El avión aterrizó en Guayaquil como escala previa del viaje y empezó el ‘vía crucis’. Hubo momentos de tensión y estrés, puesto que debieron bajar dos veces de la nave y, el desplazamiento, finalmente se suspendió.

El vuelo de Latam 650 debía partir desde Guayaquil, a las 18:30, del miércoles. Los tripulantes se encontraban a bordo del avión por dos horas, hasta que recibieron un anuncio de que debían bajar por un mantenimiento no previsto. Los seleccionados fueron a la sala vip a esperar, mientras Célico, Cuvi y Robín Pico se quedaron fuera para conocer detalles.



La aerolínea informó que el vuelo se reprogramó para las 22:50 del mismo día. Todos abordaron el avión, pero los minutos de espera seguían y empezaron los reclamos. Cuvi y Patricio Lara –asistente técnico tricolor- se acercaron al personal de seguridad para conocer que ocurría. No hubo solución y los tripulantes debieron bajar al filo de la medianoche.



La aerolínea envió a los seleccionados y a los turistas a hoteles de Guayaquil, donde pernoctaron antes de conocer la información del nuevo vuelo. “Esperamos solucionar pronto”, se lamentó Campos. En la delegación no hubo dirigentes.



El amistoso entre Ecuador y Argentina está programado para el domingo 13 de octubre en Alicante, España.