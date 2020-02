Jordi Cruyff contactó al cuerpo técnico del Al Wasl para recoger información sobre Fernando Gaibor

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Fernando Gaibor pudiera ser uno de los convocados a la Selección comandada por el DT Jordi Cruyff. El estratega holandés inició desde el 6 de febrero del 2020 a tejer una red de observadores por América, Europa y el resto de continentes donde militan jugadores tricolores.

Al parecer, Gaibor está en la órbita de Cruyff y su cuerpo técnico. El entrenador habría pedido información del mediocampista de 28 al DT del Al Was de Emiratos Árabes Unidos. Así lo dio a entender el propio jugador en una entrevista en la emisora Cobertura Plus.



“El cuerpo técnico pidió los datos al club para ver mi desenvolvimiento acá en Arabia. En cualquier momento se dará el llamado a la Selección y hay que estar listo. Son 18 horas de vuelo de Emiratos Árabes Unidos hasta Ecuador y lo haré encantado si me toca estar”, dijo Gaibor, quien además se mostró con optimismo por el interés del holandés.



Gaibor ha jugado 11 partidos. Ha sido titular en 9 ocasiones y ya marcó tres goles. Ha sido considerado como uno de los nuevos referentes de la institución.

El exjugador de Emelec también se refirió sobre lo complicado que ha sido su adaptación a la cultura árabe.



“Recuerdo mucho que cuando estaba en Emelec, los jugadores de mayor experiencia me decían que disfrute el día a día. Me tocó pasar acá en la época de Navidad y de fin de año. Toca adaptarse a todo. En Emiratos Árabes no festejan Navidad y el torneo no se paraliza por estas fiestas”, dijo el ecuatoriano.