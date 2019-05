Hernán Darío Gómez: ‘Chicaiza entró en partidos internacionales y le cambió la cara a Liga’

LEA TAMBIÉN

En la jornada del 20 de mayo del 2019, el entrenador Hernán Darío Gómez dio a conocer la lista de 23 convocados para la Copa América. Lo hizo en una rueda de prensa en el auditorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El organismo divulgó en sus redes sociales la lista de futbolistas que participarán en el torneo regional, en el cual Ecuador se medirá con las selecciones de Uruguay, Japón y Chile, en el grupo C. La Tricolor debutará el 16 de junio ante los charrúas, a las 17:00. El 21 de ese mes medirá a Chile, a las 18:00 y el 24 jugará ante Japón, a las 18:00.



Gómez mostró apertura para razonar los porqués de su llamado: dijo, por ejemplo, que le gustaban los dos arietes de Delfín: Carlos Garcés y Roberto ‘Tuka’ Ordóñez por su capacidad para moverse en el área y ser jugadores nueve de referencia. “Al final, me decanté por Garcés”.



Al entrenador también le preguntaron por la ausencia de Fidel Martínez. Gómez explicó que en la opción de volante ofensivo tenía tres opciones para dos cupos: Martínez, Ángel Mena, jugador de León mexicano y Andrés Chicaiza, de Liga. Escogió a los dos últimos y lo argumentó: “Mena es un jugador importante, que va a jugar final mexicana y tiene gol. Está en un gran momento. También me gustó Chicaiza, porque lo vi entrar en partidos internacionales de Copa Libertadores y cambiarle la cara al equipo. Tiene personalidad y su presencia se hace sentir. La presencia en partidos internacionales fue importante para decidir”.

Andrés Chicaiza festeja al anotar un gol ante Flamengo la noche del miércoles 24 de abril del 2019, en el estadio Rodrigo Paz. Foto: Patricio Terán /EL COMERCIO



También le cuestionaron sobre la presencia de Carlos Gruezo, jugador de la MLS estadounidense. “No todos los jugadores que convoco deben llevar smoking. Hay gente que necesita hacer el trabajo sucio. En ese sentido, Gruezo me recuerda a Edwin Tenorio, porque es ordenado, se sabe colocar, me aporta muchas cosas”.



Además, dijo que, para su gusto, Antonio Valencia tiene que jugar como volante, más que como lateral. “Hablé con él y me dijo que está entero que está en condiciones. Él (Valencia) me dijo que está con ganas de estar en la Selección y mientras esté y tenga ganas contaré con él. Valencia me recuerda al 'Pibe' Valderrama.

Estos son los 23 jugadores convocados:



Arqueros:

Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield / ARG)

Máximo Banguera (Barcelona Sporting Club / ECU)

Pedro Ortiz (Delfín SC / ECU)



Defensas:

Gabriel Achilier (Monarcas Morelia / MEX)

Arturo Mina (Yeni Malatyaspor / TUR)

Robert Arboleda (Sao Paulo / BRA)

Xavier Arreaga (Barcelona Sporting Club / ECU)

Pedro Pablo Velasco (Barcelona Sporting Club / ECU)

José Quintero (Liga Deportiva Universitaria / ECU)

Cristian Ramírez (FC Krasnodar / RUS)

Beder Caicedo (Barcelona Sporting Club / ECU)



Volantes:

Jefferson Intriago (Liga Deportiva Universitaria / ECU)

Jefferson Orejuela (Liga Deportiva Universitaria / ECU)

Jhegson Méndez (Orlando City SC / EE.UU.)

Carlos Gruezo (FC Dallas / EE.UU.)

Andrés Chicaiza (Liga Deportiva Universitaria / ECU)

Luis Antonio Valencia (Sin equipo)

Renato Ibarra (América / MEX)

Ayrton Preciado (Santos Laguna / MEX)

Romario Ibarra (Minnesota United / USA)



Delanteros:

​Ángel Mena (Club León / MEX)

Enner Valencia (CF Tigres / MEX)

Carlos Garcés (Delfín SC / ECU)