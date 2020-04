El Secretario de la Ecuafútbol certifica la remoción de Francisco Egas como presidente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La salida de Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) es un hecho. El mismo organismo, a través de una carta firmada por el secretario general Gustavo Silikovich, certifica la actuación de seis de los nueve vocales del organismo, que en la jornada del viernes 24 de abril decidieron remover al empresario quiteño de su cargo como titular del ente. Ahora, Egas será tercer vocal.

El documento, que fue publicado en las redes sociales de la FEF, aclara que el cambio de directorio está enmarcado dentro de los estatutos del organismo privado. A su vez, acepta que Jaime Estrada Medranda asuma la presidencia. “La reestructuración del Directorio no implica juzgamiento, así como tampoco la pérdida de condición de miembro del directorio”.



En tal sentido, el documento también establece: "aceptar la moción contenida en la comunicación del 24 de abril del 2020 y reestructurar el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la manera que sigue: Presidente, Ing. Jaime Estrada Medranda; Vicepresidente Ab. Carlos Galarza Guzmán; Tercer Vocal Principal Ing. Francisco Egas Larreátegui".

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, al país. pic.twitter.com/2Tc5EppjhP — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) April 25, 2020

El viernes 24 de abril, la mayoría de los integrantes del directorio decidieron remover de sus funciones a Egas, aduciendo una mala actuación en el contrato del DT Jordi Cruyff. Sobre todo los montos de la negociación que no habrían sido transparentados.



En el comunicado se establece que Egas tuvo derecho a la defensa y a un debido proceso durante la sesión en la cual se produjo su remoción.



"La elección de Cruyff por USD 6 millones es razón suficiente para señalar a Francisco Egas como alguien que no supo manejar su cargo como presidente de la FEF", insistió el ahora vicepresidente Galarza.



Egas no ha dado declaraciones sobre este caso hasta la mañana del 25 de abril.