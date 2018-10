Salah y Mané guían al Liverpool al liderato en solitario

LEA TAMBIÉN

Mohammed Salah y Sadio Mané condujeron al Liverpool a la goleada ante el Cardiff (4-1) y al liderato en solitario de la Premier, a expensas del Manchester City, que el lunes 27 de octubre de 2018 visita al Tottenham para completar la décima jornada.

El astro egipcio, que tuvo un gris inicio de curso, progresa cada jornada. Ante el Cardiff marcó uno de los cuatro tantos de su equipo y propició otros dos. El senegalés, por su parte, acabó el encuentro con un doblete.



El cuadro del alemán Jurgen Klopp no cede. Transita por la competición con ocho victorias y dos empates, frente el Chelsea y el Manchester City, en los diez encuentros que ha jugado. Solo el City, vigente campeón, está a su altura.



El octavo triunfo del curso de los "reds" terminó en goleada. El Cardiff, que lucha cada jornada por no caer en los puestos de descenso, fue su última víctima. El cuadro galés, que se reencontró con los tres puntos el pasado fin de semana, ante el Fulham, no pudo prolongar su mejoría.



A los diez minutos ya estaba el Liverpool con ventaja después de que Salah llevara a la red una serie de rechaces dentro del área visitante.



Sin embargo, no aseguró el equipo de Klopp el éxito hasta la hora de juego. Cuando Mané se hizo un hueco dentro del área y envió un disparo cruzado que superó a Neil Etheridge.



El Cardiff se metió de nuevo en el partido cuando Callum Paterson acortó distancias en el 77. El equipo galés se volcó hacia el área rival y el Liverpool no desperdició los espacios para redondear el éxito. En el 84 Salah encontró al suizo Xherdan Saqiri, que desde el punto de penalti envió la pelota a la red y tres después, un gran centro del egipcio fue aprovechado por Mané, que batió por cuarta vez a Etheridge.



El Liverpool supera en tres puntos al Manchester City, que el lunes visita Londres para enfrentarse al Tottenham.



El Watford de Javi Gracia confirmó su mejoría. Logró su segunda victoria seguida, tras la de la pasada jornada ante el Wolverhampton, en el choque contra el colista, el Huddersfield (3-0).



Los goles del argentino Roberto Pereyra, del español Gerard Deulofeu y del nigeriano Isaac Success tumbaron al Huddersfield y devolvieron al Watford a las proximidades de la zona europea de la que se despega el Wolverhampton, que encajó en Brighton su segundo revés seguido.



Cayó en el Amex Stadium el equipo de Nuno Espirito Santo con un gol de Glenn Murray al inicio de la segunda parte (1-0). El Brighton and Hove lleva tres triunfos seguidos.



El Bournemouth aprovechó las penurias del Fulham para sumar otros tres puntos (0-3). Un doblete de Callum Wilson, uno de penalti y David Brooks propiciaron la derrota en Craven Cottage del cuadro local, que jugó el último cuarto de hora con un jugador menos por la expulsión de Kevin McDonald.



Finalmente, el Newcastle del español Rafael Benítez cortó la racha de derrotas con un empate sin goles en Southampton. El conjunto de las urracas, penúltimo, llevaba tres derrotas consecutivas. Sacó un punto de su visita al St. Marys Stadium.