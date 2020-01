Ronaldinho: 'No cambié la historia del Barça'

LEA TAMBIÉN

Ronaldo de Assis Moreira Ronaldinho, el delantero que le dio impulso al Barcelona de Frank Rijkaard y Joan Laporta, asegura que es "un orgullo" escuchar que cambió la historia del Bara, pero no está de acuerdo: "No fui yo, fue un grupo de jugadores que atravesaba un gran momento".

En una entrevista que publica en el número de enero la revista Panenka, Ronaldinho recuerda que en Barcelona "todo fue muy lindo" desde el primer día, desde el primer partido. "Fue algo más que especial", indicó.



Aseguró que no es solo en Barcelona donde ha sido feliz, sino que lo ha sido en general "jugando al fútbol". En cuanto a Leo Messi, Ronaldinho recuerda que cuando llegó al Bara "ya se hablaba de un niño" que destacaba entre los más pequeños.

"Luego fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido. Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo", recuerda.



Ronaldinho comenta que Messi no le dejó ninguna enseñanza en particular. "Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos", indica.

Preguntado sobre con qué cualidad Messi se podía quedar de Ronaldinho si pudiera, el brasileño comenta: "Leo lo tiene todo, no necesita nada mío".

Tiene tan buen recuerdo de su pasado por el Barcelona, que es "imposible" quedarse con uno. "Desde el primer partido fue todo alegría, son muchos recuerdos. Creo que ya llegué con miles de personas esperándome en el estadio, ser recibido así es como llegar a casa", admite.



Tiene elogios para Frank Rijkaard, su entrenador en el Bara. "Es un grandísimo entrenador, un tipo muy tranquilo, el mejor con el que he trabajado. Lo sabía todo porque jugó al mejor nivel, y eso nos puso las cosas muy fáciles. Todo lo que nos pedía él ya lo había vivido antes por lo que nos hablaba de una forma muy simple y directa", insiste.



Ronaldinho comenta que el holandés le dio "mucha libertad" para hacer su fútbol, pese a las exigencias tácticas. "Al fin y al cabo, cuando no teníamos el balón también debíamos cumplir con nuestras obligaciones. Pero cuando lo teníamos, me hacía sentir completamente libre", insistió.

Por eso no tiene dudas en admitir que el fútbol del 'Bara' es el que mejor encajó con su estilo de juego, porque "tener el balón" es una característica del equipo. "Todo lo que se hace es con una pelota. Cuando entrenas de esta forma, luego todo sale bien" añadió.



Después pasó por el Milan, un equipo "maravilloso" con Kaká, Pirlo, Beckham, Seedorf, Ibra, Thiago Silva, Gattuso, Maldini. "Fue como llegar a una selección de los mejores del mundo, como el Madrid de los galácticos", argumenta.



Y acabó su carrera en Brasil, donde ganó la Libertadores con el Atlético Mineiro. "Fue muy lindo ese regreso a mi país. Yo tenía muchas ganas porque había salido muy joven y me faltaba ganar la Libertadores y poder participar en otras competiciones. También quise volver bien físicamente para competir a gran nivel".