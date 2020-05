Ronald Koeman rozó 'lo peor' en su crisis cardíaca durante el confinamiento

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, cuya cita con su cardiólogo fue anulada en marzo debido al covid-19, tuvo una crisis cardíaca unas semanas más tarde. “Tuve suerte”, explicó a la televisión holandesa.

“Mi cita fue aplazada debido al coronavirus. Ahora, me pregunto cuántas personas no están con vida debido a que una cita fue aplazada”, declaró Koeman.



“ En los cuidados intensivos, todo estaba fijado para el coronavirus ” , explicó Koeman. “En mi familia, hubo a menudo problemas cardíacos. Debido a ello, había programado una cita para el 19 de marzo. Fue anulada, con las consecuencias que conocemos”, añadió.



A principios de mayo, Koeman, de 57 años, sintió dolores en el pecho, tras un paseo en bicicleta. Fue trasladado en ambulancia al hospital de Ámsterdam, donde fue atendido.

“Llegué roto a casa, tenía dolores en el pecho. Estaba blanco y comencé a sudar. Pensé: algo no va bien. Rocé lo peor ” , explicó.



El seleccionador de la selección naranja indica que estuvo todo el tiempo consciente y que pronto se sintió mejor.



“ Después, he vuelto al cardiólogo y todo va bien. Me doy cuenta de que tuve suerte ” , concluyó.