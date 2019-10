Primoz Roglic ganó en solitario el Giro de Emilia; Egan Bernal fue noveno y Richard Carapaz no terminó la prueba 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El esloveno Primoz Roglic, número 1 mundial y reciente vencedor de la Vuelta a España, ganó este sábado 5 de octubre del 2019 el Giro de Emilia, una carrera de 207 kilómetros alrededor de Bolonia, en el norte de Italia, y mostró su excelente estado de forma a una semana de la Vuelta a Lombardía.

Roglic marcó la diferencia en la subida final, hacia el Santuario de la Madonne de San Luca, donde ya ganó en mayo el prólogo del Giro de Italia.



El corredor del equipo Jumbo-Visma primero alcanzó al canadiense Michael Woods para dejarlo a 800 metros de la meta e imponerse en solitario. El tercer puesto fue para el colombiano Sergio Higuita.



Su compatriota Egan Bernal, ganador del último Tour de Francia, fue noveno. En tanto, el ecuatoriano Richard Carapaz, quien cumple sus últimas carreras con el Movistar Team no cruzó la meta de manera oficial. El ganador del último del Giro de Italia pasará al Team Ineos desde la próxima temporada.



De hecho, este sábado 5 de octubre en la prueba italiana un centenar de deportistas no cruzaron la meta de manera oficial, por distintas razones, y solo 65 ciclistas finalizaron el reto. "Carapaz y Landa (Mikel) no estuvieron a la altura de lo que se esperaba", reseñó en su crónica Marca.

Clasificación:



1. Primoz Roglic (SVN/Jumbo-Visma) , los 207km en 5 :08:08

2. Michael Woods (CAN/Education First) a 0:15

3. Sergio Higuita (COL/Education First) m.t.

4. Bauke Mollema (NED/Trek-Segafredo) 0:17

5. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) m.t.

9. Egan Bernal (COL/Team Ineos) a 0:28