Roberto Ordóñez admite que estuvo cerca de jugar en El Nacional y Universidad Católica

Roberto Ordóñez, delantero de Emelec, aseguró que a los jugadores profesionales les ha costado estar ausentes de los partidos por la pandemia del covid-19. El atacante guayaquileño se ganó un puesto como titular en Emelec con el DT Ismael Rescalvo, tras ser campeón y una de las figuras con Delfín.

Durante la cuarentena, el jugador colaboró con las tareas del hogar e incluso ha probado sus cualidades como chef. Ordóñez sabe de la exigencia de jugar en un equipo grande y se propuso como meta ganar un título con el cuadro azul en este 2020.



"La presión la tenía desde el principio, al llegar a un equipo con una hinchada exigente. Mi idea era aprovechar al máximo. Tuve una pretemporada increíble y en la cancha hay que rajarse. Me hicieron una buena bienvenida y en el grupo hay calidad de personas. No estaba creído por ser campeón con Delfín", dijo la 'Tuka', en una entrevista exclusiva por Instagram Live con BENDITO FÚTBOL.



A inicios de año, el atacante había finalizado su contrato con Delfín. Tuvo propuestas de El Nacional y Universidad Católica que no lograron concretarse. En ese momento, la 'Tuka' se demoró un día en llegar a un acuerdo con Emelec y se vinculó a la pretemporada del plantel en España. Su mejor recuerdo fue el abrazo y la felicitación con la que le recibió el DT Rescalvo en su primera práctica.

El goleador de 35 años también dijo que la plantilla azul es consciente de la situación que atraviesa el país por la pandemia del covid-19. El grupo de jugadores está abierto a dialogar con los directivos para analizar una posible reducción en los salarios.



A criterio de la 'Tuka', las nuevas disposiciones de la Conmebol para los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana serán la fase más complicada, por las nuevas normas sanitarias.



"El no poder escupir en la cancha va a ser complicado porque siempre uno siente un desgaste y hace un esfuerzo. Te secas y te dan ganas de escupir. Dicen que por escupir será una amarilla, entonces van a existir muchos expulsados. Va a ser difícil acostumbrarse a eso. Creo que también les va a costar a la gente que está en el banco con mascarilla y tienen que calentarse. Yo no lo sé. Es mi opinión", dijo Ordóñez.



Por último, el atacante recordó su fichaje por Aucas en 2011. En aquel entonces el club militaba en la Segunda Categoría y al perder en un partido por el ascenso con el Gualaceo en noviembre de 2011 los hinchas persiguieron a los jugadores con palos y piedras en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.



"Justo nos eliminamos y la gente se enloqueció. La gente se volvió violenta y se metió al camerino con piedras y palos. Fue algo de no creer, un susto enorme. Mi familia estuvo preocupada. Es una hinchada muy exigente y apasionada", rememoró.