Richard Páez tiene contrato, pero está en duda su continuidad como DT del Cuenca para el 2019

Richard Páez tiene contrato con Deportivo Cuenca hasta el 31 de junio del 2019. No obstante, su continuidad está duda porque la dirigencia se muestra inconforme con la campaña realizada por el representativo azuayo bajo su dirección.

El exseleccionador venezolano de 65 años, por su parte, también anticipó que seguirá en el plantel si la Directiva es capaz de resolver los problemas de los refuerzos. “Si hay todo el apoyo seguramente seguiré o ellos (los directivos) tomarán una decisión”. Hay incertidumbre en este tema.



De manera extraoficial se conoció que, los dirigentes negocian la rescisión del contrato con el estratega y su preparador físico, Jorge Durán. Incluso empezaron a circular nombres de posibles remplazantes de Páez, entre otros del argentino Dalcio Giovagnioli, quien ya dirigió al conjunto cuencano en el 2002.



Páez se estrenó en el fútbol ecuatoriano el pasado 29 de junio, con un triunfo de su equipo ante Técnico Universitario en Ambato. En los primeros cuatro cotejos sumó 10 de 12 puntos en disputa y aquello hizo ilusionar a la hinchada. Sin embargo, el plantel no pudo mantener ese rendimiento. En las últimas siete fechas ha sumado 4 puntos en siete encuentros.

Este viernes 23 de noviembre del 2018 el 'Expreso Austral' recibirá al Macará, desde las 20:10, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. La idea es ganar el partido para evitar el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. No hay descenso, pero si termina en esa ubicación implicaría reducir los ingresos económicos del 75% al 15% por los derechos de televisión del 2019.



Sobre la indisciplina en el plantel y ciertas situaciones polémicas, como el accidente de tránsito que sufrieron dos jugadores, Páez fue categórico el pasado 19 de noviembre. “No quiero ser investigador, quiero ser entrenador. No hablo más de cuestiones extrafutbolísticas”. El DT siempre insiste de su pasado exitoso como seleccionador de Venezuela.



Páez suele asistir a las conferencias de prensa en la víspera de cada partido, pero este jueves 22 de noviembre no lo hizo. Quienes respondieron a las inquietudes de los reporteros fueron el argentino Emanuel Martínez y el volante Édison Preciado. Ambos coincidieron en la importancia de los tres puntos para no descender al penúltimo lugar.

