Richard Carapaz: 'Si no se cuida el ciclismo en Ecuador no habrá relevo'

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, actual líder de la clasificación general de la Vuelta a España, declaró al diario AS de ese país que “Si no se cuida el ciclismo en Ecuador no habrá relevo”.

Evidenció su preocupación por que se están cerrando escuela de ciclismo en el país, en especial en su provincia, el Carchi.



La nota de prensa, que se publicó en la edición impresa de días pasados, destaca que “Carapaz fue el que abrió la puerta a que su país sea una de las naciones de moda en el panorama internacional a pesar de que solo sean cinco ciclistas en las dos máximas categorías del ciclismo”.



En este grupo están Jonathan Caicedo, Jhonatan Narváez, Jefferson y Alexander Cepeda, además de Carapaz.

Las victorias internacionales que ha alcanzado Ecuador en el Giro de Italia y la Vuelta a España han permitido al ciclismo nacional centrar su atención.



La Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que regenta la actividad en el país no organiza la Vuelta Élite al Ecuador ni la Vuelta a la Juventud. En los últimos años, ha entregado el aval para que organicen otras personas y empresas, como la que realizó el año pasado y aún no ha entregado los premios económicos.



En Carchi son los ciclistas o exciclistas de élite los que organizan carreras o clásicas de uno o dos días, por el interés de participación que existe. Por ejemplo, el próximo mes se realizará la Clásica Héctor Chiles, que se viene realizando por 17 años.



Jonathan Caicedo organizará un Gran Fondo, que lleva su nombre, en diciembre. Se cubrirán en dos etapas la ruta Quito a Santa Martha de Cuba, parroquia carchense donde vive el ciclista.



En Colombia existe un proceso competitivo que Ecuador no lo tiene: La Vuelta del Futuro, con ciclistas de 13 y 14 años; la Vuelta al Porvenir, para ciclistas de hasta 16 años; y la de la Juventud hasta 20 años.



Carapaz, Narváez, Caicedo, Jefferson y Alexander Cepeda corrieron en Colombia y se proyectaron a Europa.