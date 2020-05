El reto de Independiente del Valle es seguir dominando los cotejos

LEA TAMBIÉN

Miguel Ángel Ramírez, técnico de Independiente, dijo con tono nostálgico que antes de la cuarentena su equipo “era una máquina aceitada que estaba funcionando con perfección”. “Ahora solo espero que cuando volvamos, la solución sea ponerle más aceite y que siga fun­cionando como en el inicio de la temporada”.

El cuadro rayado levantó el 9 de noviembre pasado la Copa Sudamericana y este año mantuvo su juego dominante en la Libertadores. Independiente es líder del grupo A con seis puntos y un gol diferencia positivo de seis, por encima del campeón del torneo, Flamengo, que tiene el mismo puntaje, pero menor gol diferencia.



Además, los dirigidos por Ramírez no solo dominan su grupo. Según las estadísticas de la Conmebol, el once rayado domina dos indicadores de la competencia, que se paralizó tras las dos primeras jornadas.



Independiente es el equipo con mayor posesión de balón del certamen: en promedio, en sus partidos ante Barcelona en Guayaquil y ante Junior en el Atahualpa de Quito, los ‘negriazules’ tuvieron el esférico un 66,9%. Atlético Paranense de Brasil y Racing de Argentina lo escoltan en el ‘top 3’.



Además de tener más tiempo el balón, de contar con una de las delanteras más eficaces y no haber recibido goles, Independiente colocó en el podio de la Copa a tres de sus futbolistas: Cristian Pellerano, Luis Segovia y Richard Schunke, quienes son los jugadores que dieron más pases efectivos en la Libertadores.



Los dos últimos son defensores. “El mérito es el esquema que ha generado Miguel, en donde la pelota tiene que salir con precisión desde el fondo”, apuntó Segovia, quien en su segunda temporada con los rayados ha mejorado su juego con los pies.



Pellerano, el cerebro del equipo, destaca que las largas horas de entrenamiento han generado automatismos en el funcionamiento del equipo de Sangolquí. “Sabemos a lo que jugamos e intentamos ser agresivos, tener el balón y lastimar al rival”, dijo ‘Pelle’.